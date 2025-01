Plötzlich WM-Favorit? Biathlon-Frauen mit Ruhpolding-Gala

Ski-Techniker mit "Meisterjob"

"Es war echt ein cooles Rennen. Wir hatten super gute Ski, danke an die Techniker, das war ein Meisterjob. Es hat Spaß gemacht", sagte Preuß nach dem Rennen freudestahlend am ARD-Mikrofon. In der Tat: Stefanie Scherer, die das erste Weltcup-Staffelrennen ihrer Karriere absolvierte, Selina Grotian, Sophia Schneider und eben Preuß waren größtenteils stark in der Loipe - die Wachser hatten abgeliefert.

Zur noch angenehmeren Wahrheit gehört auch, dass das deutsche Quartett erneut am Schießstand überzeugen konnte. Nur vier Nachlader, kein Schießfehler - wie schon beim Sieg in Hochfilzen präsentierten sich die Biathletinnen auch mit dem Gewehr stark.

Keine Schießfehler: "Besser geht's nicht"

Vor einem Monat hatten die Verfolgerinnen aus Frankreich und Schweden jeweils einen Fehler, mit über einer Minute Vorsprung war das deutsche Team ins Ziel gestürmt. Diesmal waren es "nur" 17,4 Sekunden Vorsprung. Wieder aber gab's eine astreine Schießleistung, die am Ende wohl entscheidend war. Oder wie es Debütantin Scherer ausdrückte: "Besser geht's nicht."

Nach unzähligen Wintern des Staffel-Frusts ist bei den deutschen Biathlon-Frauen eine neue Selbstverständlichkeit eingekehrt. Die Gewissheit, dass es einfach läuft. "Es stimmt einfach, die Stimmung ist gut in der Mannschaft." So simpel brachte es Grotian nach dem Heimsieg auf den Punkt, während die Fans in der Chiemgau Arena fleißig "Oh wie ist das schön" sangen.