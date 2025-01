Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Wettkämpfe, Favoriten, Strecke

In der Chiemgau-Arena brodelt es bald wieder: Zwischen dem 15. und 19. Januar trifft sich die Biathlon-Elite in Ruhpolding.

Welche Wettkämpfe stehen an?

Mittwoch, 15.01., ab 14.10 Uhr, Einzel 20 km Männer, live in der ARD, Liveticker

Donnerstag, 16.01., ab 14.10 Uhr, Einzel 15 km Frauen, live in der ARD, Liveticker

Freitag, 17.01., ab 14.20 Uhr, Staffel Männer, live in der ARD, Liveticker

Samstag, 18.01., ab 14.20 Uhr, Staffel Frauen, live in der ARD, Liveticker

Sonntag, 19.01., ab 12.30 Uhr, Massenstart 15 km Männer, live in der ARD, Liveticker

Sonntag, 19.01., ab 15.00 Uhr, Massenstart 12,5 km Frauen, live in der ARD, Liveticker

Wer sind die bayerischen Hoffnungen?

Die DSV-Athleten wollen in Ruhpolding für Partystimmung sorgen - allen voran Franziska Preuß vom SC Haag. Die Oberbayerin hat diese Saison wieder mit zwei Einzelsiegen und zahlreichen Podestplätzen geglänzt. Die 30-Jährige reist damit als Top-Favoritin nach Ruhpolding. Doch auch Jungstar Selina Grotian aus Mittenwald zählt zum erweiterten Favoritinnenkreis.

Die guten Leistungen von Preuß, Grotian und Co. beflügeln das DSV-Team aktuell: Bundestrainer Kristian Mehringer sagte über die aktuelle Stimmung: "Es ist ein positives Flow-Gefühl, bei dem jede die Leistungen bringt, die sie auch trainiert hat." Auch Preuß ist positiv gestimmt über den entstandenen Flow im Team. "Wenn ein deutscher Zug entsteht, dann entsteht automatisch eine Dynamik. Die Jungen sind motiviert, die älteren zu überholen - und wir Älteren wollen uns nicht von Jüngeren überholen lassen", sagte sie im Wintersport-Podcast der Sportschau.

Die Männer hingegen sind bisher noch mit angezogener Handbremse unterwegs. Ein dritter Platz für den Allgäuer Philipp Nawrath - das ist aktuell der einzige Podestplatz für die Biathleten. Können die Männer mit den heimischen Fans im Rücken das Ruder rumreißen und es ihren Kolleginnen nachmachen?

Vergangenes Jahr konnten Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Franziska Preuß und Hanna Kebinger in der Staffel auf das Podium laufen (3. Platz), die deutschen Männer (Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll, Philipp Nawrath) freuten sich über Platz zwei. Bei den Einzelrennen hingegen gibt es noch Luft nach oben, vergangene Saison war keiner der deutschen Athleten aufs Podest gelaufen. Gelingt es dieses Jahr?

Die Chiemgau-Arena

Einmal im Jahr verwandelt sich das kleine Ruhpolding mit knapp 6.500 Einwohnern zum Zentrum des Biathlons. Bis zu 65.000 Zuschauer säumen die Arena dann und feiern die weltbesten Biathleten. Auf 700 Metern über dem Meeresspiegel finden in der Chiemgau Arena schon seit 1980 Biathlon-Weltcups statt. Das bisherige Highlight: Im Jahr 2012 hat die Biathlon-WM in Ruhpolding stattgefunden. Die Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner verabschiedete sich in Ruhpolding vom deutschen Publikum mit vier Medaillen und bewegenden emotionalen Momenten.