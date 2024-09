Wählen Sie den Bayern-Treffer August

Wir haben wieder sechs sehenswerte Tore aus dem bayerischen Amateurfußball für Sie zusammengestellt. Jetzt ist es an Ihnen, für den Bayern-Treffer des Monats August abzustimmen. Unsere Auswahl:

Tor Nr. 1: Emilia Eschenbecher - TSV Flossenbürg

Traumtor aus der Distanz: Im Freundschaftsspiel zwischen dem TSV Flossenbürg (Kreis Amberg/Weiden) und dem sächsischen ESV Eintracht Thum-Herold gelang Emilia Eschenbecher ein echtes Traumtor. Eine Verteidigerin der Eintracht klärte zunächst den Ball aus dem eigenen Sechzehner, doch aus gut 35 Metern nahm die 20-Jährige den Befreiungsschlag direkt ab und knallte den Ball unter die Latte. Die Torhüterin hechtete noch hinterher, konnte aber nur noch dabei zusehen, wie der Ball hinter ihr im Netz einschlug. Ein wichtiger Treffer, der dem TSV Flossenbürg im "Kirwa-Spiel" zum 4:3-Sieg verhalf.

Endstand: TSV Flossenbürg vs. ESV Eintracht Thum-Herold 4:3 (1:2)

Tor Nr. 2: Moritz Arnold - FC Dingolfing U18 II

Weitschuss ins Glück: Beim 2:2-Unentschieden im Kreisliga-Spiel der (SG) SC 1928 Rain gegen die U18 des FC Dingolfing traf Moritz Arnold sehenswert zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für die Gäste. Ein Weitschuss des A-Juniors aus Niederbayern aus knapp 30 Metern schlug in der 31. Spielminute unhaltbar für den gegnerischen Keeper im linken Torwinkel ein. Und auch wenn es am Ende nicht zum Sieg für sein Team gereicht hat: Diese Partie wird der 17-Jährige sicherlich so schnell nicht vergessen!

Endstand: (SG) SC 1928 Rain vs. FC Dingolfing II U18 2:2 (1:2)

Tor Nr. 3: Frederic Füll - TSV Geiselbullach

Hammer in den Winkel: Am ersten Spieltag der A-Klasse 1 im Kreis Zugspitze zwischen dem TSV Geiselbullach II und dem SV Prittriching erwischten die Hausherren einen wahren Sahnetag. Zur Halbzeit führten sie bereits mit 5:1 – und beim Stand von 7:1 wechselte sich Frederic Füll, Spielertrainer beim TSV, selbst ein und krönte ein herausragendes Spiel seiner Mannschaft mit einem richtigen Hammer. In der 83. Spielminute legte ein Mitspieler ungefähr 25 Meter vor dem Tor auf den 31-Jährigen zurück, der den Ball satt traf und perfekt in den Winkel schweißte. Unhaltbar schlug der Ball direkt neben dem Pfosten ein und setzte den Schlusspunkt eines perfekten Saison-Einstands.

Endstand: TSV Geiselbullach vs. SV Prittriching 8:1 (5:1)

Tor Nr. 4: Michael Oberloher - SV-DJK Kolbermoor

Annahme, Seitfallzieher, Tor: Es lief bereits die 89. Spielminute am dritten Spieltag der Kreisklasse 1 im Kreis Inn/Salzach zwischen dem TV Feldkirchen und dem SV-DJK Kolbermoor. Doch dann kam der große Auftritt von Michael Oberloher, der die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seinem Traumtor staunen ließ: Die Flanke eines Mitspielers aus dem rechten Halbfeld nahm der 20-Jährige an der Strafraumkante volley mit der Brust an und versenkte den Ball mit dem Rücken zum Tor artistisch per Seitfallzieher zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer direkt im Kreuzeck.

Endstand: TV Feldkirchen vs. SV-DJK Kolbermoor 3:1 (0:0)

Tor Nr. 5: Christoph Dinkelbach - SV Kirchanschöring

Kunst-Freistoß aus 60 Metern: Am siebten Spieltag der Bayernliga Süd trafen der SV Schalding-Heining und der SV Kirchanschöring aufeinander. Bis zur 71. Minute lagen die Gäste aus Kirchanschöring mit 0:2 zurück, doch dann packt Christoph Dinkelbach einen fast schon unglaublichen Freistoß aus der eigenen Hälfte aus. Nach einem Foul schnappte sich der 32 Jahre alte Routinier den Ball und zog aus gut 60 Metern gedankenschnell ab. Die Folge: Ein spektakulärer Anschlusstreffer zum 1:2, dem die „Gelb-Schwarzen-Trikots“ auch noch den Ausgleich folgen ließen.

Endstand: SV Schalding-Heining vs. SV Kirchanschöring 2:2 (2:0)

Tor Nr. 6: Patryk Bytomski - SpVgg Weiden

Per Hacke getunnelt: Am fünften Spieltag der Bayernliga Nord bezwang die SpVgg SV Weiden den FC Eintracht Münchberg mit 3:0. Großen Anteil daran hatte mit zwei Treffern Patryk Bytomski. Mit dem 2:0 in der 79. Spielminute baute der 26-Jährige die Führung, für die er in der 24. Minute mit einem Elfmetertreffer ebenfalls selbst verantwortlich war, traumhaft aus. Nach einem Angriff über die rechte Seite vollendete Bytomski den Spielzug, indem er die Hereingabe mit der Hacke durch die Beine eines Gegenspielers hindurch ins Tor beförderte.

Endstand: SpVgg SV Weiden vs. FC Eintracht Münchberg 3:0 (1:0)