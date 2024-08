Den Bayern-Treffer der Saison schießt ein "Weißer Brasilianer"

"Weißer Brasilianer“, diesen Spitznamen hat sich Niklas Schmidbauer vom Bezirksligisten TV Aiglsbach nicht erst in der Saison 2023/24 verdient. Am zehnten Spieltag der vergangenen Saison in der Bezirksliga Niederbayern West zeigte der 26-Jährige beim Heimspiel gegen den ASCK Simbach a. Inn (3:2) in der 36. Spielminute sein Können und traf aus der eigenen Hälfte zur 1:0-Führung für sein Team.

Sein Traumtor aus der eigenen Hälfte wurde im Oktober 2023 zum Bayern-Treffer des Monats gewählt. Und wurde jetzt sogar zum Bayern-Treffer der Saison gekürt. Mittlerweile lebt der Defensiv-Akteur in Italien und spielt nur noch selten für Aiglsbach. Aber für die Pokalübergabe ist er natürlich zurück in der Heimat. "Riesenstolz, totale Überraschung", strahlt Schmidbauer. "So was zu schaffen."

Tore aus der eigenen Hälfte etwas Besonderes

Und mit diesem Tor ist Schmidbauer in bester bayerischer Gesellschaft. 2017 schoss ein gewisser Florian Neuhaus ein fast identisches "Tor des Monats“, damals noch im U19-Trikot von 1860 München. Heute spielt er Bundesliga und hat sich den Treffer ganz genau angeschaut.

Neuhaus erinnert sich dabei noch genau an sein Tor und gratuliert dem Torschützen, denn "Tore aus der eigenen Hälfte sind immer etwas Besonderes". Das von so einem Spieler zu hören, "ist wahnsinnig", freut sich Schmidbauer: Taktikfuchs, "Weißer Brasilianer" und Bayern-Torschütze des Jahres 2023.

So einen haben sie in Aiglsbach bislang noch nie gehabt. Und besonders an dieses Tor wird man sich im niederbayerischen Fußball-Klub noch lange zurückerinnern.