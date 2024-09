09.09.2024, 14:43 Uhr Livebeitrag

FC Bayern II - TSV Aubstadt | 13.9., 19 Uhr | Livestream

Am 9. Spieltag der Regionalliga empfängt der FC Bayern II den TSV Aubstadt. Während sich die Münchner in der Spitzengruppe platziert haben, liegen die Gäste nur auf Tabellenplatz 13. Verfolgen Sie das Spiel am Freitag im Livestream von BR24 Sport.

Von BR24Sport