Stefan Kraft lässt bei Bischofshofen-Quali die Muskeln spielen

Paschke kämpft mit der Schanze - Wellinger bester DSV-Adler

Die DSV-Adler mussten ihre Ambitionen auf eine Topplatzierung spätestens beim dritten Springen in Innsbruck aufgeben. Während Pius Paschke, als Sechster der Tourneewertung bestplatzierter Deutscher, mit der technisch anspruchsvollen Anlage in Bischofshofen nicht so gut zurechtkam und mit 135,0 m auf Rang 13 landete, war diesmal Andreas Wellinger (Ruhpolding) der Beste aus dem Team von Bundestzrainer Stefan Horngacher.

Karl Geiger (Oberstdorf) kam nach zwei verunglückten Trainingssprüngen auf Platz 16. Ein Rang vor ihm landete sein Vereinskollege Philipp Raimund (138,5 m). Ebenfalls für das Springen qualifizierten sich auch Felix Hoffmann (125,0 m) sowie Adrian Tittel (124,0 m).

Andreas Wellinger: Es geht "bald wieder zur Siegerehrung"

"Wir sind mit großen Ambitionen reingegangen, sind dann aber leider eher schlechter geworden als besser", sagte Horngacher im ZDF. Trotzdem zeigte er sich mit dem Ergebnis der Qualifikation zufrieden. "Wir sind auf dem richtigen Weg." Wellinger sieht das ähnlich und meinte: "Wenn wir uns weiter gegenseitig pushen; dann werden wir auch wieder zur Siegerehrung gehen." In Bischofshofen allerdings wohl noch nicht.

