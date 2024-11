Hoeneß und St. Pauli: Als der FC-Bayern-Boss zum Retter wurde

Hoeneß: "Wünsche St. Pauli, dass wir in derselben Liga spielen"

Die Retter-Kampagne war ein Erfolg. Der FC St. Pauli konnte die nötigen 1,95-Millionen-Euro aufbringen, die er für die Drittliga-Lizenz benötigte. Der Verein stabilisierte sich, kehrte 2007 in die 2. Bundesliga zurück, wo er - mit einem Ausflug in die Bundesliga in der Saison 2010/11 - zur Stammbelegschaft gehörte, ehe der Kiezklub unter Trainer Fabian Hürzeler in der vergangenen Spielzeit zurück in die Erstklassigkeit stürmte.

Doch nicht nur die Sanierung des FC St. Pauli war ein nachhaltiger Erfolg. Es hat sich auch eine Freundschaft zwischen den beiden Vereinen entwickelt. Die aktive Fanszene, zuvor schon lose in Kontakt, ist seither eng befreundet. Banner der jeweils anderen Fangruppierung sind bei jedem Stadionbesuch dabei. Und auch der Kiezklub hat in Hoeneß einen lebenslangen Freund gefunden: "Ich wünsche dem FC St. Pauli, dass wir, solange ich noch alle sieben Sinne beieinander habe, dass wir gemeinsam in derselben Liga spielen", hatte der heute 72-Jährige im Februar 2023 im St. Pauli-Podcasts "Don't call it a Kultclub" gesagt und erzählt, dass er bei Spielen des FC St. Pauli mitfiebere.

FC Bayerns Meisterträume gegen St. Paulis Abstiegsangst

Ruhen wird die Freundschaft während der 90 Minuten am Samstag auf der Tribüne nicht. Die Spieler auf dem Platz werden sich von dieser Geschichte allerdings kaum beeinflussen lassen. Beide Mannschaften brauchen Punkte: Der FC Bayern im Kampf um die 33. Meisterschale, der FC St. Pauli, weil er mit acht Zählern ganz tief im Abstiegskampf steckt. Auch wenn das Retter-Spiel nun gut 21 Jahre her ist: An der Rollenverteilung hat sich seither nicht allzu viel verändert.