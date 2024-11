08.11.2024, 14:33 Uhr Bildbeitrag

Sportminister­konferenz unterstützt Olympia-Bewerbung

Bei der 50. Sportministerkonferenz in München haben sich die 16 Länder und der Bund geschlossen hinter eine Bewerbung für Olympia in Deutschland gestellt. In der Debatte um das Sportfördergesetz müssen die Athleten noch eine Menge Geduld aufbringen.

Von BR24Sport