Die Gerüchteküche brodelt. Wie geht es mit Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen weiter? Der offensive Mittelfeldstar von Meister Bayer Leverkusen hat noch einen Vertrag bis 2027 bei der Werkself, doch viele Experten rechnen damit, dass der 21-Jährige schon im kommenden Sommer das Team von Xabi Alonso verlassen könnte.

In der Nationalmannschaft glänzen Wirtz und FC-Bayern-Youngster Jamal Musiala als kongeniales Duo. "Wusiala" überzeugt mit technischer Finesse und dem Drang zum Tor.

Schon im Sommer träumte Uli Hoeneß von "Wusiala" beim FC Bayern: "Jeder weiß, dass ich ihn gerne bei Bayern München sehen würde", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern. Doch Wirtz steht auf der Wunschliste bei fast allen Topvereinen in Europa.

Die Frage der Woche

FC Bayern: Mit "Wusiala" in die Zukunft?

Sollen die Bayern Florian Wirtz an die Seite von Jamal Musiala zu den Bayern holen? Die Ablöse dürfte bei 100 Millionen Euro liegen - zu teuer für die Münchner? Sollte der FCB lieber Eigengewächsen wie dem nach Heidenheim ausgeliehenen Paul Wanner eine Chance geben?

