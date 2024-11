Slalom Frauen | Levi | 16.11., 10 Uhr | Stream und BR Fernsehen

Es geht wieder los im Stangenwald: Das deutsche Slalom-Ass Lena Dürr will wie im vergangenen Winter voll angreifen. Die Germeringerin hat gute Erinnerungen an Levi - zum Auftakt fuhr sie in Finnland letztes Jahr gleich auf das Podest. Dürr überzeugte mit konstanten Leistungen und wurde Zweite im Slalom-Weltcup - nur die Ski-Königin Mikaela Shiffrin war besser.

Verfolgen Sie den Damen-Slalom in Levi am 16. November ab 10 Uhr im Stream und BR Fernsehen.

Auch diesmal zählt die 33-Jährige zu den großen deutschen Hoffnungsträgern. Zum Auftakt in Sölden überzeugte Dürr als 10. im Riesenslalom - nicht gerade ihre Paradedisziplin. Top-Favoritin in Levi ist Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin peilt ihren 98. Weltcup-Sieg an. In Levi gibt es eine besondere Siegprämie. Die Gewinner bekommen ein Rentier "geschenkt" und dürfen den Tieren einen Namen geben. Shiffrin hat bereits sieben Rentieren "gewonnen" - niemand war erfolgreicher in Levi.

Weitere BR-Übertragungen im Winter 2024/25

Im weiteren Verlauf des Winters sind im BR Fernsehen die Männer-Slaloms in Alta Badia (23. Dezember) und Madonna di Campiglio (8. Januar), der Frauen-Riesenslalom in Kronplatz (21. Januar) sowie die beiden Nacht-Rennen in Schladming (28. und 29. Januar) live zu sehen. Darüber hinaus überträgt BR24Sport in seinem Livecenter sowie in der ARD Mediathek im Februar alle zehn Siegerehrungen und die Schlussfeier der alpinen Ski-WM in Saalbach.