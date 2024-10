Riesenslalom in Sölden: Hirscher und Braathen heizen Stimmung an

Ein Comeback sorgte beim Weltcup-Auftakt in Sölden für euphorische Partystimmung bei den rot-weiß-roten Gastgebern: Nach 2.051 Tagen Pause meldete sich Marcel Hirscher eindrucksvoll im Weltcupzirkus zurück. Der achtmalige Gesamtweltcupsieger ging nach langem hin und her in Sölden an den Start, um "Erlebnisse statt Ergebnisse" zu sammeln. Sein erstes Ziel konnte der Österreicher, der jetzt für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter an den Start geht, gleich abhaken.

Hirscher überrascht vom eigenen Auftritt

Mit einem Rückstand von 2.29 Sekunden auf die Bestzeit von Alexander Steen Olsen fuhr der 35-Jährige im ersten Lauf auf Rang 28. Im Finale sicherte sich der Rückkehrer dann als 23. die ersten Weltcuppunkte der Saison. "Es war eine große Steigerung", freute sich Hirscher nach dem finalen Durchgang. Er wisse aber nicht, wo er das hergenommen habe, strahlte der Skirennfahrer nach dem starken Wiedereinstig in den Wettkampfmodus. Da ist sicher noch mehr möglich! Denn noch bilden Hirscher und sein Ski-Material keine perfekte Einheit, erklärte BR-Wintersport-Experte Felix Neureuther: "Marcel fährt auf einem komplett neuen Material, also Ski und Schuhe, dass ist eine riesengroße Umstellung."

Neu-Brasilianer Braathen verpasst Podest nur knapp

Doch nicht nur die Rückkehr von Ex-Skistar Hirscher elektrisierte die Massen. Lucas Pinheiro Braathen tanzte nach seinem Rücktritt vom Rücktritt wieder schnell durch den Kurs und flog von Rang 19 im ersten Lauf, im entscheidenden Durchgang nur knapp am Podest vorbei - am Ende fehlten 24 Hundertstel. Die Plätze eins bis drei gingen an seine ehemaligen Teamkollegen. Alexander Steen Olsen feierte den ersten Saisonsieg vor Henrik Kristoffersen und Atle Lie McGrath.