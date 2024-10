Brignone triumphiert bei Weltcup-Auftakt in Sölden

Nach einem fulminanten ersten Durchgang musste Mikaela Shiffrin den Sieg noch aus der Hand geben. Im zweiten Lauf hatte die Favoritin nicht die beste Sicht und weniger Zug auf dem Ski. Die US-Amerikanerin wurde Fünfte und muss weiter auf ihren 98. Weltcup-Sieg warten.

Brignone holt ihren 13. Weltcup-Sieg

Als Siegerin stand Federica Brignone auf dem Podest. Die Italienerin holte sich in 2:16,05 Minuten den ersten Weltcup-Sieg der Saison. Den zweiten Platz aus Durchgang eins halten konnte Alice Robinson. Die Neuseeländerin präsentierte sich in guter Form und landete wegen etwas Pech mit der Sicht 0,17 Sekunden hinter Brignone. Eine Überraschung gelang der Österreicherin Julia Scheib (+1,08 Sekunden). In einem starken zweiten Lauf machte die 26-Jährige einige Plätze gut und sicherte sich vor heimischem Publikum den ersten Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere.

Lena Dürr: "Glücklich, dass das so aufgegangen ist."

Beste deutsche Starterin war Lena Dürr. Bereits im ersten Lauf hatte sich die Technikspezialistin vom SV Germering mit einem souveränen Auftritt eine gute Position erarbeitet, die sie im zweiten Durchgang sogar noch verbessern konnte: Mit einem Rückstand von 1,56 Sekunden auf Brignone landete Dürr am Ende auf dem zehnten Rang: "Ich wusste gar nicht, wo ich stehe, das hätte heute alles sein können", sagte Dürr nach ihrem Rennen am BR-Mikrofon: "Ich bin jetzt glücklich, dass das so aufgegangen ist."