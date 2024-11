Dürr schreibt Levi-Erfolgsstory weiter – Dritte im Slalom

Lena Dürr hat ihre Levi-Erfolgsstory weitergeschrieben und ist beim ersten Slalom der Saison auf Rang drei gefahren. Zum fünften Mal steht die Athletin vom SV Germering beim Rennen in Lappland damit auf dem Treppchen. "Ich bin echt glücklich", sagte Dürr mit einem breiten Lächeln im Gesicht nach dem Rennen.

Den Sieg - ihren insgesamt 98. - holte sich Mikaela Shiffrin, die sauber über die mit Flutlicht beleuchtete "Levi Black"-Piste tanzte. Zweite wurde Katharina Liensberger aus Österreich (+0,83 Sekunden).

Dürr patzt im zweiten Lauf

Im Stangenwald nördlich des Polarkreises hatten die Slalom-Spezialistinnen mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen: mal dichter Nebel, mal nasser Schneefall, die Piste eisig. Für die Oberbayerin Lena Dürr aber kein Problem: Schon in Durchgang eins zeigte sie einen technisch feinen Lauf, nur Mikaela Shiffrin war schneller.

Im zweiten Lauf dann leichte Patzer von Dürr, sie kam zweimal aus dem Rhythmus und ließ wichtige Hundertstel Sekunden liegen. "Das war chaotisch", sagte Dürr im BR Fernsehen und fügte an: "Aber der Anfang ist gemacht."

Weiter geht es für die Slalomfahrerinnen in Gurgl. Schon am kommenden Samstag (23.11.2024) kann Dürr also zeigen, was sie noch drauflegen kann - "da ist noch Luft nach oben", so die 33-Jährige.