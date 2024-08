Jahn Regensburg feiert ersten Sieg nach Wiederaufstieg

Es sind die ersten drei Punkte nach dem direkten Wiederaufstieg. Nach der Auftaktniederlage in Hannover, darf Jahn Regensburg am Freitagabend jubeln. Den Mitaufsteiger SSV Ulm besiegt die Mannschaft mit 1:0 (1:0).

Dominik Kother (34.) erzielte in einem weitgehend ereignisarmen Spiel im Regensburger Jahnstadion bereits in der ersten Hälfte den Siegtreffer für die Gastgeber. Beide Teams zeigten sich von Beginn auf defensive Stabilität ausgerichtet, sodass es an nennenswerten Offensivaktionen weitestgehend mangelte.

Die erste gute Gelegenheit nutzte Kother dann im zweiten Anlauf. Nach einer Freistoßflanke blieb der Linksaußen zunächst mit einem Kopfball hängen, setzte aber den Nachschuss aus kurzer Distanz volley ins Netz. Nach der Pause hatte Ulm zunächst Vorteile, Felix Higl (50.) scheiterte aber mit einem Drehschuss an Jahn-Keeper Felix Gebhardt. Insgesamt blieben gute Torchancen aber auch in Hälfte zwei auf beiden Seiten weiter Mangelware.