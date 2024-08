Leon Goretzka und der FC Bayern: Wie geht diese Liaison weiter?

2024 ist nicht das Jahr von Leon Goretzka: Erst berücksichtigte Bundestrainer Julian Nagelsmann den 29-Jährigen nicht für die Heim-EM, und nun scheint seine Zeit beim FC Bayern abgelaufen zu sein. Nach BR24Sport-Informationen planen die Münchner nicht mehr mit Goretzka. Beim 4:0-Pokalspiel beim SSV Ulm stand der Mittelfeldspieler nicht im Kader, auch beim zweiten Test gegen Tottenham Hotspur stand er keine Minute auf dem Platz, im letzten Testspiel gegen WSG Tirol fehlte er wegen einer leichten Verletzung.

Schon unter Tuchel schwerer Stand für Goretzka

Der Platz im Zentrum der Münchner ist umkämpft - das musste Goretzka bereits in der letzten Saison erkennen. Im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid saß er auf der Bank, musste Youngster Aleksandar Pavlovic den Vortritt lassen. Schon zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit war er ein Verkaufskandidat und schien seinen Stammplatz an Konrad Laimer verloren zu haben, doch er trainierte hart und kämpfte sich zurück.

Die Position des "Aussortierten" kennt Goretzka nur zu gut. In dieser Saison kam mit Joao Palhinha ein weiterer Mittelfeldspieler hinzu, der sich nicht mit der Reservistenrolle zufrieden geben wird, zudem rückte Joshua Kimmich aus der Verteidigung wieder ins Zentrum. Trotzdem will sich der gebürtige Bochumer laut "Abendzeitung" wieder beim Rekordmeister durchbeißen.

Es soll Interessenten für Goretzka geben

Die Bayern-Bosse äußerten sich vor dem Pokalspiel zu Goretzkas Situation: "Wir sprechen offen mit den Spielern. Wir haben im Mittelfeld nochmal nachgelegt, Joshua Kimmich kehrt ins Mittelfeld zurück. Die Spieler wissen, wenn ihre Situation schwierig sein kann. Das haben wir klar kommuniziert. Intern ist es geklärt", sagte Sportvorstand Max Eberl im ZDF.

Ähnliches äußerte auch Sportdirektor Christoph Freund bei Sky: "Leon ist sehr, sehr lange bei Bayern München. Er war sehr erfolgreich, ist ein super Spieler. Wir haben mit ihm gesprochen und ihm klar kommuniziert, dass es eine große Konkurrenzsituation gibt, auch auf seiner Position. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Das weiß Leon. Und darum ist die Situation aktuell so, darum ist er heute nicht im Kader."

Geschätztes Gehalt: 15 Millionen Euro pro Jahr

Laut Freund soll es Interessenten für Goretzka geben - SSC Neapel und Atletico Madrid gelten als heiße Kandidaten. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 30. Juni 2026. Sein aktueller Marktwert wird auf 30 Millionen geschätzt.

Seit 2018 ist Goretzka bei den Bayern - sein größter Triumph: Das Triple im Jahr 2020, mit seinen Leistungen war er maßgeblich daran beteiligt. Als Anerkennung statteten ihn die damaligen Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic mit einem neuen Vertrag und einem geschätzten Brutto-Jahresgehalt von 15 Millionen Euro aus - damit gehört Goretzka zu den Topverdienern bei den Bayern. Mittlerweile hat der Aufsichtsrat Eberl einen Sparkurs verordnet - die Personalkosten sollen bis 2025 deutlich gesenkt werden. Ein Verkauf Goretzkas würde die Bayern-Kasse deutlich entlasten.