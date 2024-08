FC Augsburg erfüllt Pflichtaufgabe gegen Regionalligisten

Im ersten Pflichtspiel der Saison lief der FC Augsburg nach dem Abgang des Toptorschützen Ermedin Demirović zum VfB Stuttgart mit vier Neuverpflichtungen auf. Neuzugang Samuel Essende durfte sich im Sturm beweisen, als Linksverteidiger kam Dimitrios Giannoulis zum Einsatz, ebenso wie Innenverteidiger Keven Schlotterbeck. Im Tor setzte Trainer Jess Thorup auf Nediljko Labrović, da sich Finn Dahmen nach einer Verletzung noch im Aufbautraining befindet. Marius Wolf saß zunächst auf der Bank.

Aktive Berliner überraschen Augsburg

Die Berliner hatten bereits drei Partien in der Regionalliga Nordost bestritten und starteten aktiver. Nach einer Ecke kam Nicolas Hebisch zum Kopfball, der verlängerte an den linken Pfosten, wo Aidan Liu zur Stelle war und in der 4. Minute zur 1:0 Führung traf.

Der frühe Gegentreffer wirkte auf die Augsburger als ein Weckruf. Durch eine bessere Struktur kam das Team von Trainer Thorup zu mehr Spielanteilen und ersten Chancen. Besonders emsig arbeitete Elvis Rexhbeçaj im zentralen Mittelfeld, der mit seiner dritten Chance in der 33. Minute über den Innenpfosten ins Tor traf. Arne Engels hatte von der rechten Seite flach nach innen auf Phillip Tietz gepasst, der mit seinem ersten Kontakt auf Rexhbeçaj abtropfen ließ.

Kurz vor Pause hatte Tietz die nächste Großchance: Nachdem Florian Horenburg für die Berliner gegen Engels pariert hatte, war das Tor ohne seinen Keeper, allerdings mit Liu, der mit nur einem Schuh den Schuss des Stürmers blockte.

Gelungener Start für Neuzugang

In der 53. Minute ließ Samuel Essende aufblitzen, dass er bei Paris Saint-Germain ausgebildet wurde: Nach seinem Solo auf dem linken Flügel gab der Kongolese den Ball zu Arne Maier ab, der ihn direkt wieder in die Tiefe schickte. Aus linker Position traf Essende flach zum 1:2 ins rechte Eck.

Danach verlief das Spiel vor allem zwischen den Strafräumen und der FCA übte nur noch wenig Druck auf das gegnerische Tor aus. In der 86. Min entschied der eingewechselte Niklas Dorsch mit seinem Treffer zum 1:3 die Partie. In der Nachspielzeit konnte sich auch Phillip Tietz für eine gute Leistung belohnen und traf zum 1:4 Endstand.

Am 24. August beginnt für den FCA gegen Werder Bremen die neue Bundesligasaison. Mit Rang elf in der abgelaufenen Spielzeit erzielte der FCA das drittbeste Ergebnis der Vereinsgeschichte und hatte nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Das wird auch in dieser Saison das primäre Ziel sein.