Remis im Nebel: Frauen des FC Bayern wieder auf Platz eins

Trotz eines verschossenen Elfmeters haben die Fußballerinnen des FC Bayern München im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt die Bundesliga-Tabellenführung zurückerobert. Der deutsche Meister trennte sich von den Hessinnen 1:1 (1:0). Das Unentschieden jedoch enttäuschend für Linda Dallmann: "Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir hatten das Spiel eigentlich die meiste Zeit unter Kontrolle." Doch die Tor-Chancen blieben zu oft ungenutzt: "Wir haben verpasst sie zu machen", sagt Klara Bühl.

Mit dem Punkt löste die Mannschaft von Trainer Alexander Straus aufgrund der bislang mehr erzielten Tore den VfL Wolfsburg wieder von Rang eins ab. Frankfurt ist mit zwei Punkten Rückstand Dritter.

Harder mit der Führung, Eintracht gleicht aus

Pernille Harder (34. Minute) brachte die Bayern per Kopf nach einer Ecke in Führung, nachdem Georgia Stanway (3.) zuvor noch mit einem Strafstoß an Eintracht-Keeperin Stina Johannes gescheitert war. Aufgrund von immer dichter werdendem Nebel wurde in der zweiten Halbzeit ein orangefarbener Ball genutzt. Nicole Anyomi (68.) glich nach einem langen Ball durch eine starke Einzelaktion aus.

Wettbewerbsübergreifend hatten die Münchnerinnen zuvor in den vergangenen sieben Partien gegen die Eintracht fünfmal gewonnen. Zweimal hatten sich die beiden Teams unentschieden getrennt.

Mit Informationen von dpa