Bayreuth - Hankofen-Hailing | 22.10., 18.55 Uhr | Livestream

In der Regionalliga Bayern gibt's derzeit einen Dreikampf um die Tabellenspitze zwischen Unterfranken und Oberfranken. Der 1. FC Schweinfurt ist Tabellenführer vor der SpVgg Bayreuth und den Würzburger Kickers.

Am 16. Spieltag haben Schweinfurt (gegen DJK Vilzing) und Bayreuth (gegen die SpVgg Hankofen-Hailing) vermeintlich leichte Aufgaben vor der Brust. Doch speziell Aufsteiger Hankofen-Hailing sorgte in der aktuellen Saison schon für Furore. Unter anderem wurde der FC Bayern München II mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck von Niederbayern wieder an die Isar geschickt.

BR24Sport überträgt live aus dem Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth am Dienstag, 22. Oktober, ab 18.55 Uhr.