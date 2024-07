Olympia 2024: Das wird am Sonntag wichtig

Die Schützinnen und Schützen soll Team Deutschland bei Olympia 2024 in Paris nach dem goldenen Auftakt durch Schimmer Lukas Märtens die nächsten Medaillen bescheren.

Größter Hoffnungsträger an Wettkampftag 2 ist der Wahl-Oberpfälzer Christian Reitz. 2016 gewann er bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille mit der Schnellfeuer-Pistole. Am Sonntag steht er im Finale mit der Luftpistole.

Medaillenchancen im Bogenschießen und Kanuslalom

Zeitgleich mit Reitz starten am Morgen ab 9.30 Uhr die Bogenschützinnen in ihren Mannschaftswettbewerb. Wieder dabei ist die Nürnbergerin Charline Schwarz, die in Tokio 2021 mit dem Team die Bronzemedaille gewinnen konnte.

Im Kanuslalom zählt die Augsburgerin Ricarda Funk zu den Mitfavoritinnen im Kajak. Auch hier werden am Sonntag Medaillen vergeben, Funk muss sich aber zunächst übers Halbfinale noch fürs Finale qualifizieren.