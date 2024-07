FC Bayern: Trainingsauftakt für Kompany mit vielen Fragezeichen

Im Schatten der Euro 2024 hat die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2024/25 längst Fahrt aufgenommen. Im Fokus steht wie immer Rekordmeister Bayern München, auf den nach einer titellosen und verkorksten Saison alle Blicke gerichtet sind.

Bevor es auf dem Rasen mit dem Training wieder so richtig losgehen kann, stehen für die schon anwesenden Spieler am Montag zunächst die obligatorischen Leistungstest an. Bereits in den vergangenen Tagen waren u.a Eric Dier, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro, Sven Ulreich und Bryan Zaragoza vorzeitig ins Training eingestiegen. Da aktuell noch nicht das komplette Team dabei sein wird, hat Trainer Vincent Kompany Zeit, die einzelnen Akteure kennenzulernen und ihre Fitness genau unter die Lupe zu nehmen.

Die deutschen Nationalspieler um Torwart Manuel Neuer sowie Neuzugang Joao Palhinha, Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt haben noch Sonderurlaub bis zur Asienreise Ende Juli. Stürmer Harry Kane wird erst danach bei Kompany vorspielen. Auch Michael Olise ist mit Frankreich noch bei den Olympischen Spielen unterwegs und wird erst später zur Verfügung stehen.

Luxus-Kader im Umbruch

Beim Start in seine schwierige Titel-Mission begleiten den 38-jährigen Kompany zudem noch viele Fragezeichen. Mit Wunsch-Sechser Joao Palhinha (46 Mio.), Flügelstürmer Michael Olise (60 Mio.) und Defensivkraft Hiroki Ito (23 Mio.) wurden zwar schon drei kostspielige Transfers getätigt, doch der dringend benötigte und wohl über 200 Millionen Euro teure Umbruch im Luxus-Kader der Bayern ist noch längst nicht abgeschlossen. Die Münchner basteln weiter an den Verpflichtungen des Leverkusener Abwehrchefs Jonathan Tah und von Xavi Simons, der in der vergangenen Saison in Leipzig spielte, aber Paris St. Germain gehört.

Wer geht bei den Münchnern?

Das Mannschaftspuzzle ist in Veränderung und fügt sich noch nicht perfekt. Die große Frage ist jetzt: Wer muss bzw. soll gehen, damit überhaupt Geld und Platz für die neuen Stars da ist? Gerüchte gab es zuletzt um Joshua Kimmich (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Manchester United), Kingsley Coman (PSG), Alphonso Davies (Real Madrid), Serge Gnabry, Min-Jae Kim (Inter Mailand) und Leon Goretzka (Juventus Turin). Das Problem: Alle haben noch gültige Verträge und beziehen teils immens hohe Gehälter.

Was macht Kimmich?

Am konkretesten ist dabei noch der Abgang von Matthijs de Ligt für rund 50 Millionen Euro zu ManUnited. Aber sonst tut sich (noch) wenig. Die Verpflichtung von Wunschspieler Palhinha, den schon Thomas Tuchel im vergangenen Jahr unbedingt als "Holding six" holen wollte, ist zumindest ein eindeutiges Zeichen an Kimmich und Goretzka, die auch gerne im Zentrum agieren. Kimmich war schon in der Schlussphase der Saison bei den Bayern, aber auch im DFB-Team auf die rechte Abwehrseite versetzt worden. Ob er darauf weiter Lust hat?

Für Kompany geht es nun darum, die vielseitigen Probleme zu moderieren. Sportvorstand Max Eberl sprach bereits von "neuen Impulsen, neuer Energie und neuen Ideen", die das Team benötige. Es gebe zwar "keine Streichlisten", ergänzte er, jedoch "Spieler, die es künftig schwerer haben könnten".

Wer gemeint ist, ließ er offen. Auch Kompany hatte bei seiner Vorstellung nicht auf Namen eingehen wollen. Für ihn sei aber grundsätzlich "wichtig, wie hungrig die Spieler sind. Ich will richtige Gewinner sehen." Am Montag startet die Mission.

Fahrplan des FC Bayern

Nach den Anfangstagen in München reist das Team vom 22. bis 24. Juli zu einem dreitägigen Trainingslager an den Tegernsee, wo dann zum Abschluss ein erstes Testspiel gegen den FC Rottach-Egern ansteht. Am 28. Juli folgt ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Düren, ehe es vom 31. Juli bis 5. August auf Sommerfernreise nach Südkorea geht.

Den Pflichtspielauftakt bestreiten die Bayern am 16. August im DFB-Pokal auswärts bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.