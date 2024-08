Olympia 2024: Das wird am Donnerstag wichtig

Der 13. Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 beginnt schon um 7.30 Uhr - und das gleich mit einer bayerischen Medaillenkandidatin.

Leonie Beck vom SV Würzburg war schon Welt- und Europameisterin auf der 10-Kilometer-Strecke, eine Olympiamedaille fehlt ihr noch. In Tokio 2021 verpasste sie als Fünfte knapp das Podest.

Hoffnungen beim Tischtennis, Klettern und in der Leichtathletik

An der Kletterwand ist Lucia Dörffel, die seit 2020 in München lebt und trainiert, im Lead-Halbfinale gefordert. Die Sportstudentin von der TU München ist die erste deutsche Kletterin, die sich überhaupt für Olympia qualifizieren konnte.

Bei den Basketballern geht es um Medaillen: Erstmals steht Deutschland im Olympia-Halbfinale. Um 17.30 Uhr sind Andreas Obst, Isaac Bonga, Franz Wagner und Dennis Schröder gegen Frankreich gefragt.

Und auch die Medaillenmission des Beach-Duos geht weiter. Der Starnberger Clemens Wickler kämpft mit seinem Partner Nils Ehlers um den Einzug ins Finale. Im Turnier haben die beiden im Stadion unter dem Eiffelturm eine makellose Bilanz: Fünf Spiele, fünf Siege. Die Hoffnungen auf den ersten deutschen Männer-Triumph seit 2012 sind groß. Im Halbfinale treffen die Hamburger auf die Tokio-Olympiasieger Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sörum (Norwegen).

Lückenkemper und Burghardt in der 4x100-Meter-Frauenstaffel

In der Leichtathletik tritt die deutsche 4x100-Meter-Frauenstaffel zum ersten Mal auf die Bahn. Mit der Wahl-Bambergerin Gina Lückenkemper und der Burghausenerin Alexandra Burghardt will das Team für eine Überraschung sorgen. In Tokio fehlten auf Platz fünf nur 24 Hundertstel zu einer Medaille.

Um 20.00 Uhr steht dann ein weiteres Highlight an: Nachdem Annett Kaufmann vom SV DJK Kolbermoor beim Viertelfinale im Team-Tischtennis begeistert hat, müssen die deutschen Frauen nun schon im Halbfinale ran. Auf das überraschend souveräne Team warten die Japanerinnen.