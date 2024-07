Neuzugänge und Fragezeichen: Augsburg startet in Vorbereitung

Um 10.30 Uhr ist der FC Augsburg in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Mit dabei einige Neuzugänge und Spieler, die bis zum Liga-Auftakt nicht mehr in Augsburg sein werden. Trainer Jess Thorup zeigte sich gelassen und voller Vorfreude. "Ich habe mich gut erholt", erzählte der Däne nach dem Trainingsstart vor rund 60 Zuschauern. "Ich habe viel Lust auf Fußball."

FCA-Coach Thorup: "Haben sehr starke Mannschaft"

Die Stürmer Steve Mounié (Stade Brest) und Samuel Essende (FC Vizela) sowie Offensivspieler Yusuf Kabadayi (FC Bayern München), Verteidiger Keven Schlotterbeck (VfL Bochum) und Torwart Nediljko Labrovic (HNK Rijeka) sind allesamt neu und erlebten am Montag die erste Einheit unter Thorup bei viel Sonnenschein auf einem Nebenplatz der WWK Arena. Ihr neuer Coach ist schon jetzt zufrieden mit dem Kader und freut sich, dass die Augsburger die Personalplanung schon so früh angegangen haben. "Ich habe das Gefühl, wir haben eine sehr gute, sehr starke Mannschaft."

Demirovic und Uduokhai auf dem Absprung

Ermedin Demirovic (26) und Felix Uduokhai (26) waren auch dabei. Doch bei dem umworbenen Duo lautet die Frage: Wie lange noch? Stürmer und Kapitän Demirovic, der noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat, soll vor einem Wechsel zum Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart stehen. Rund 20 Millionen Euro Ablöse soll der Abgang einbringen. Bei Verteidiger Uduokhai, dessen Kontrakt im nächsten Jahr ausläuft, wird über einen vorzeitigen Abschied zu Besiktas Istanbul in die Türkei spekuliert.

Und Offensivspieler Ruben Vargas (25), der mit der Schweiz erst vor wenigen im EM-Viertelfinale gegen England ausgeschieden war und noch seinen Urlaub genießt, hat schon seit Längerem Interesse an einer Luftveränderung.

Jakic noch verletzt - Beljo per Leihe nach Wien

"Da wird es wahrscheinlich jeden Tag Gerüchte geben. Für mich geht es um die Spieler, die jetzt hier sind. Diese drei Genannten haben im letzten Jahr viel für die Mannschaft gemacht. Solange sie hier sind, sind sie in meinen Planungen", erklärte Fußball-Lehrer Thorup. "Ich möchte aber auch wissen: Wie geht es weiter? Im Moment ist mein Fokus aber nur auf den sechs Wochen Vorbereitungen und den Spielern, die hier sind. Wer Ende August hier ist, müssen wir sehen."

Die erste Raseneinheit verpasste der nun fest verpflichtete Mittelfeldspieler Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), der noch kleinere Achillessehnenprobleme hat. Der kroatische Stürmer Dion Beljo war ebenfalls nicht dabei. Er soll zum österreichischen Erstligisten Rapid Wien verliehen werden.

Trainingslager in Südafrika

Vom 18. bis zum 28. Juli fährt Thorups Team ins Trainingslager nach Südafrika. Danach stehen noch hochkarätige Tests gegen Premier-League-Aufsteiger Leicester City am 3. August und den neunfachen französischen Meister Olympique Marseille am 10. August an.

In die neue Saison starten die bayerischen Schwaben am 18. August mit dem Auswärtsspiel im DFB-Pokal bei Victoria Köln. Eine Woche später beginnt dann auch die neue Bundesliga-Saison. Der FCA empfängt zum Auftakt Werder Bremen.