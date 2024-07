Bundesliga-Spielplan: FC Bayern startet beim VfL Wolfsburg

Zum ersten Mal seit elf Jahren eröffnet der FC Bayern nicht die Bundesligasaison. Meister Bayer Leverkusen bestreitet stattdessen das Auftaktspiel der 62. Saison der Fußball-Bundesliga. Die Werkself ist am 23. August zu Gast bei Borussia Mönchengladbach.

Der FC Bayern startet beim VfL Wolfsburg in den Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Der FC Augsburg empfängt Werder Bremen.

Der Klassiker zwischen dem Rekordmeister und dem BVB findet am Wochenende vom 29. November bis 1. Dezember zunächst in Dortmund statt. Die Duelle zwischen Leverkusen und den Bayern steigen am 5. und 22. Spieltag. Die beiden bayerischen Bundesligisten treffen sich am 11. und 28. Spieltag (Hier sehen Sie alle Spiele: Externer Link zur DFL).

Der Saisonabschluss am 34. Spieltag steigt am 17. Mai 2025. Am finalen Spieltag werden traditionell alle neun Spiele gleichzeitig ausgetragen. Der FC Bayern muss wie schon in der abgelaufenen Spielzeit nach Hoffenheim - dort kassierten die Münchner eine 2:4-Pleite.

Die Eckdaten des neuen Bundesliga-Spielplans:

1. Spieltag: 23. - 25. August 2024

Winterpause: 23. Dezember 2024 - 9. Januar 2025

Rückrunden-Start: 17. Januar - 19. Januar 2025

34. Spieltag: 17. Mai 2024