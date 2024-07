Nach deutschem EM-Aus: So viel Bayern steckt noch in der EURO

Deutschland ist raus bei der Heim-EM. Damit endet auch die Euphorie, die das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch das Turnier getragen hat. Doch Fans des FC Bayern können trotzdem weiter mitfiebern. Einige Nationalspieler des Rekordmeisters stehen mit ihren Nationen im EM-Halbfinale. Und nicht nur auf Spielerseite ist Deutschland und im Besonderen Bayern noch im Turnier vertreten.

Upamecano blüht bei Frankreich auf

Die Franzosen scheinen ein Halbfinal-Abo zu haben. Seit 2016 stand die "Equipe Tricolore" nur einmal (2021) nicht unter den letzten Vier bei einem großen Turnier. In diesem Jahr wusste das Team von Trainer Didier Deschamps aber noch nicht wirklich zu überzeugen. Den einzigen eigenen Treffer erzielte bisher Kylian Mbappé per Strafstoß gegen Polen in der Gruppenphase. Ansonsten profitierte "Les Bleus" von Eigentoren und zog im Viertelfinale gegen Portugal im Elfmeterschießen in die nächste Runde ein. Jetzt wartet Top-Favorit Spanien (live ab 21 Uhr in der Radioreportage).

Einer, der dagegen positiv heraussticht, ist Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger absolvierte bisher alle fünf EM-Partien über die volle Distanz. Anders als beim FC Bayern, bei dem er zuletzt mehr durch haarsträubende Defensiv-Patzer als durch Topleistungen auffiel, agiert er für Frankreich aktuell nahezu fehlerfrei. Einzig in der Gruppenphase verursachte er gegen Polen einen Elfmeter, den sein ehemaliger Mannschaftskamerad Robert Lewandowski verwandelte. Ansonsten hat sich Upamecano bisher wenig vorzuwerfen. Dass Frankreich erst einen Gegentreffer im gesamten Turnier hinnehmen musste, ist auch sein Verdienst.

Kingsley Coman nur Randnotiz

Schlechter läuft es für Upamecanos Nationalmannschafts- und Vereinskollegen Kingsley Coman. Der Flügelflitzer kommt bisher nur auf 15 Einsatzminuten. Im Gruppenspiel gegen die Niederlande wurde Coman in der Schlussphase eingewechselt. Der 28-Jährige zog sich im Saisonfinale mit dem FC Bayern eine schwere Adduktorenverletzung zu und muss sich nun hintenanstellen. An Ousmane Dembélé, Mbappé und Co. kommt er nicht vorbei. Beim FC Bayern soll er einer der Verkaufskandidaten sein - erst Recht nach dem Olisé-Transfer. Keine einfache Zeit für Coman aktuell.

Bankplatz für Matthijs de Ligt - Auch Kane in der Kritik

Noch ohne Einsatzminute ist dagegen Matthijs de Ligt. Trotz einer überzeugenden Saison beim FC Bayern ist der Innenverteidiger bei Bondscoach Ronald Koeman derzeit nur zweite oder sogar dritte Wahl. Der vertraut lieber auf die Erfahrung und Klasse von Liverpools Virgil van Dijk und Stefan de Vrij von Inter Mailand. Letzterer köpfte im Viertelfinale gegen die Türkei den wichtigen 1:1-Ausgleich und leitete so die Wende ein. Die Chancen auf weitere Einsatzzeiten stehen also schlecht für de Ligt.

Beim FC Bayern schoss sich Harry Kane mit 36 Treffern zum Torschützenkönig in seiner Bundesliga-Premierensaison. Die "Three Lions" mit Kapitän Kane erweisen sich bisher aber eher als Kätzchen. Das Team von Gareth Southgate wusste in keinem der fünf Spiele zu überzeugen. Die Defensivtaktik der Engländer trotz eines 1,5-Milliarden teuren Kaders verwundert und verstört Fans und Experten auf der ganzen Welt. Auch Harry Kane fällt kaum positiv auf. Immerhin köpfte er den 2:1-Siegtreffer im Achtelfinale gegen die Slowakei in der Verlängerung. Englische Medien machen Kane verantwortlich für die schwachen Auftritte des EM-Finalisten von 2021 bei diesem Turnier.

Kane und de Ligt messen sich im zweiten Halbfinale am Mittwoch (ab 21 Uhr in der Radioreportage).

Erstes Halbfinale in der Münchner Arena

Doch nicht nur auf Spielerseite ist Bayern noch vertreten. Das erste EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich steigt in der am Dienstagabend in der Münchner Arena. Es ist das letzte von insgesamt sechs Spielen, die in der Heimstätte des FC Bayern stattfinden.