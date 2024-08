Ziele nicht erreicht! Der FC Bayern hat eine ungewohnt "schlechte" Saison 2023/24 ohne Titelgewinn hinter sich. Platz drei im Meisterschaftsrennen und auch in Pokal und Champions League lief es nicht nach Wunsch für den Rekordmeister. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany soll es wieder ganz nach oben gehen.

"FC Bayern wird zurückschlagen"

Torwartlegende Oliver Kahn ist sich sicher: Der FC Bayern wird zurückschlagen. Eine Saison ohne Titel, in der Bayer Leverkusen alles abgeräumt hat und ohne Niederlage Meister wurde, wird bei den Münchnern die richtigen Reflexe auslösen, so der frühere Vorstandsvorsitzende der Bayern. Im DFB-Pokal zog die Mannschaft souverän gegen den SSV Ulm in die nächste Runde ein.

Aber können Trainer Vincent Kompany und seine runderneuerte Mannschaft um den Olympia-Silber-Gewinner Michael Olise und Joao Palhinha auch sofort wieder Kurs Richtung Meisterschaft nehmen? Oder macht das Rennen wieder eine andere Mannschaft?

Die Frage der Woche:

Nach der Saison ohne Titel - Schlagen die Bayern jetzt zurück?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 24. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1