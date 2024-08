Alles wieder auf Null: FC Bayern bereit für Bundesliga-Start

Unter Vincent Kompany sollen beim FC Bayern in der Saison 2024/25 wieder Titel eingefahren werden. Der neue Coach präsentiert sich souverän, verbreitet Optimismus, wünscht sich aber Zeit, die Mannschaft auf Erfolgskurs zu führen. Die Ansage an das hochkarätig besetzte Team ist dennoch klar: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das müssen wir jetzt auf dem Platz zeigen." Und ergänzt: "Letzte Saison war Leverkusen Meister und Stuttgart Zweiter, aber jetzt beginnt es von Neuem."

Kane: "Sind bereit für den Bundesliga-Start"

Der entthronte Rekordmeister wird auf jeden Fall schon am Sonntag im ersten Spiel gegen den VfL Wolfsburg alles daran setzen, mit einem Sieg der Konkurrenz zu zeigen, dass man in dieser Saison wieder ganz oben an der Tabelle stehen will.

Wer sich unter Kompany in der Stammelf durchsetzen wird, muss sich dagegen erst zeigen. Allzu viel war aus den Vorbereitungsspielen und in der ersten Runde des DFB-Pokals aus den Auftritten des FC Bayern noch nicht herauszulesen.

Dauerbrenner Thomas Müller zeigte sich begeistert vom neuen Spielstil unter Kompany und hat "den Eindruck, dass die Art und Weise, wie wir aktuell arbeiten, Früchte tragen kann". Der 34-Jährige empfahl sich mit seiner Torlaune bereits für Einsätze. "Jetzt sind wir bereit für den Bundesliga-Start", fand auch Harry Kane nach dem souveränen Pokal-Auftritt gegen den SSV Ulm. Neben dem Toptorjäger konnte auch Kingsley Coman mit dem ersten Pflichtspieltreffer der Saison zeigen, dass er bereit ist für die Spielzeit 2024/25.

Kader auch ohne Tah perfekt?

Der Kader ist für den Bundesligastart und die angestrebten Titelziele mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League jedenfalls gut bestückt. Nach Aussage von Sportvorstand Max Eberl ist die Planung abgeschlossen, doch nicht alles, was man sich vorgenommen hatte, ist bislang umgesetzt.

Der Kader ist zwar gut besetzt, dennoch stellt sich die Frage, brauchen die Bayern den immer noch umworbenen Jonathan Tah? Mit dem verletzten Hiroki Ito, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Eric Dier stehen Kompany auf dem Papier vier Innenverteidiger zur Verfügung. Auch Rückkehrer Josip Stanisic könnte innen spielen, fällt nach Verletzung allerdings länger aus.

Da Kompany vor der Abwehr eigentlich wieder mit Joshua Kimmich neben Millionen-Transfer Joao Palhinha plant, wird es für den nicht wechselwilligen Leon Goretzka im Mittelfeld wohl erneut eine harte Saison. Denn auch Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer oder Raphael Guerreiro können auf der Sechs spielen.

Viel Offensiv-Akteure hoffen auf Einsatzzeit

In der Offensive sollte eigentlich nach der Leihe von Bryan Zaragoza nach Osasuna weiter ausgedünnt werden. Als wahrscheinlichste Option galt Coman, der allerdings im Pokal seine Qualitäten zeigen konnte. Zudem würde man den noch angeschlagenen Leroy Sané und/oder den ebenfalls gutverdienenden Serge Gnabry bei entsprechenden Angeboten wohl ziehen lassen, da für die drei Positionen hinter Kane auch Thomas Müller, Jamal Musiala, Mathys Tel, und Michael Olise Ansprüche auf einen Stammplatz erheben.

Olise: Wenig Worte, viel Potenzial

Beim Sportvorstand, der mit Sportdirektor Christoph Freund den neuen Kader mitverantwortet, herrscht jedenfalls große Vorfreude, dass die Spieler ihre Qualität jetzt auch auf den Platz bringen. Besonders durch Olise, bei dem Eberl ein "unglaublich großes Potenzial" sieht.

Wobei der 55 Millionen Euro teure Neu-Zugang seine Qualitäten auf jeden Fall lieber auf dem Platz bringen will, wie seine nur dreiminütige wortarme Vorstellungsrunde des FC Bayern zeigte. Seine Torvorlage im Pokal gegen Ulm soll dabei nur der Anfang gewesen sein.

Am Sonntag ist die Fußball-Bühne jedenfalls auch wieder bereit für den FC Bayern. Man darf gespannt sein, wie die Akteure ihre zugewiesenen Rollen dann bedienen.