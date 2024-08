Viel Kuchen, wenig Worte: Olise stellt sich beim FC Bayern vor

Zu Beginn seiner Vorstellung gab es erst mal einen Kuchen für Neuzugang Michael Olise. Den bekam der 22-Jährige für seine gewonnene olympische Silbermedaille. Im Fußball sei Silber sowieso die bessere Farbe, scherzte Sportvorstand Max Eberl. Danach gab sich der französische Nationalspieler mit englischen Wurzeln nicht als Mann großer und vieler Worte.

Olise und die Fußstapfen Franck Riberys

Ein Beispiel gefällig: Auf die Frage eines Reporters, ob Olise lieber Vorlagen gebe, oder Tore erzielen, antwortete dieser knapp: "Beides."

Er schaue auch nicht auf sein Preisschild von mehr als 50 Millionen, was ihn in diesem Sommer zum teuersten Neuzugang beim Rekordmeister macht. Er wolle sich nur auf seine Leistung konzentrieren, gab Olise artig zu Protokoll. "Der Verein will, dass ich meine Arbeit erledige und ich bin hier, um das zu tun."

Etwas bewegen möchte der Flügelspieler aber auf jeden Fall. Angesprochen auf ein mögliches Vorbild und berühmte französische Vorgänger beim FC Bayern, war der 22-Jährige schnell bei Franck Ribery. "Wenn ich an Franzosen denke, die beim FC Bayern gespielt haben, wäre ich bei ihm." Ob Olise eine ähnliche Ära prägen kann, bleibt abzuwarten.

Eberl über Olise: "Spieler, der uns sehr viel Freude bereiten wird"

Weil der Spieler selbst nicht so wirklich ins Plaudern kam, übernahm Sportvorstand Eberl die Vorstellung Olises. "Er ist ein unfassbar kreativer Spieler. Kann über den Flügel spielen, aber auch im Zentrum, also auch ein Spieler, der uns sehr viel Variabilität gibt", freute sich Eberl. In mehr als 200 Spielen im Profifußball kommt der ehemalige Londoner auf mehr als 100 Torbeteiligungen, rechnete Eberl stolz vor und kam zu dem Schluss: "Er ist ein Spieler, der uns sehr viel Freude bereiten wird."

Auf seinen ersten Einsatz musste Olise bisher noch warten. Logisch, weilte er ja bis Sonntag mit der französischen U21-Mannschaft bei Olympia in Paris. Am Montag hat er seine neuen Teamkollegen zum ersten Mal gesehen. "Das Schöne ist, dass er topfit zurückkommt, gesund und mit einigen Spielen in den Beinen", weiß Eberl. Ein Startelf-Einsatz am Freitag im DFB-Pokal in Ulm dürfte dennoch so gut wie ausgeschlossen sein.

Olise kein Mann großer Worte

Eine Woche später startet der FC Bayern dann mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg in die neue Bundesliga-Saison. Für Premier-League-Neuverpflichtung Olise wird das eine neue Erfahrung, die er aktuell noch nicht einschätzen kann. "Es wird sicherlich anders sein, aber ich weiß es nicht."

Er ist eben kein Mann großer Worte. Die Bayern-Fans können hoffen, dass er lieber auf dem Platz Antworten gibt.