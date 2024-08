Saisonvorschau: Überrascht der FC Augsburg ohne Demirovic?

Der FC Augsburg befindet sich in einem Umbruch. Ermedin Demirovic wechselte für rund 21 Millionen Euro zum Vizemeister VfB Stuttgart. Mit 15 Toren und zehn Vorlagen sammelte der Angreifer insgesamt 25 Scorerpunkte - nur vier Spielern gelangen in der Saison mehr und kein Augsburger hatte in der Bundesliga je mehr Tore in einer Saison geschossen.

Allerdings ist es für den FCA nichts Neues, Abgänge dieser Art zu verkraften. Im Sommer 2023 gaben die Schwaben für ca. 14 Millionen Euro Mergim Berisha an die TSG Hoffenheim ab. Es folgte mit Platz 11 trotzdem die drittbeste Bundesligaplatzierung der Vereinsgeschichte.

Schwer zu ersetzen: Ermedin Demirovic

Demirovic war nach dem Abgang von Serhou Guirassy der absolute Wunschspieler des VfB Stuttgart. Der bosnische Nationalspieler ist nicht nur torgefährlich, sondern auch für seine Erfahrung und mentale Stärke bekannt.

In Augsburg war Demirovic Kapitän und Führungsfigur. Die Rolle soll nun Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw übernehmen. Der 33-jährige Niederländer war vergangene Saison fast aussortiert worden, erspielte sich aber mit konzentrierten Auftritten einen Stammplatz in der Innenverteidigung.

Konkurrenzkampf durch Neuzugänge

Bleibt die Frage, wer die Rolle von Demirovic im Sturm übernehmen kann. Dafür wurden im Sommer zwei Kandidaten verpflichtet. Samuel Essende glänzte in der zweiten portugiesischen Liga mit 15 Treffern. Der bullige Stürmer wurde bei Paris Saint-Germain ausgebildet und mit seiner gradlinigen und durchsetzungsstarken Spielweise hat er durchaus das Potenzial, Demirovic zu ersetzen.

Die zweite Neuverpflichtung für den Sturm ist Steve Mounie. Der 29-Jährige kommt über seine Physis, ist robust und kopfballstark. Gute Voraussetzungen, um sich in der Bundesliga durchzusetzen. Gesetzt im Sturm ist aktuell Phillip Tietz. Beim 4:1-Pokalauftakt gegen Viktoria Berlin zeigte der 27-Jährige mit je einem Tor und einer Vorlage seine Stärke.