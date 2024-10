Martin Schwalb wird neuer Trainer des HC Erlangen

Der HC Erlangen hat auf die Talfahrt in der Handball-Bundesliga reagiert und einen prominenten Trainer verpflichtet. Ab sofort wird Martin Schwalb den HCE übernehmen, teilt der Verein auf seiner Homepage mit.

Schon als Spieler Führungsperson

Bereits als aktiver Spieler gehörte Martin Schwalb zu den prägenden Persönlichkeiten der Handball-Bundesliga. Er wurde dreimal Deutscher Meister: 1989 mit TUSEM Essen und 1992 und 1993 mit der SG Wallau/Massenheim. Zudem gewann er mit Essen 1989 auch den Europapokal der Pokalsieger und mit Wallau/Massenheim den IHF-Pokal.

Seinen ersten Titel als Spieler holte er in Franken. Mit dem TV Großwallstadt wurde der Rückraumspieler 1987 Pokalsieger. Auch mit der Nationalmannschaft kann Martin Schwalb auf einen großen Erfolg zurückblicken. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles gewann er die Silbermedaille.

Vier Jahre ohne Traineramt

Martin Schwalb wird in Erlangen erstmals nach vier Jahren wieder eine Trainerfunktion übernehmen. Zuletzt hatte er 2020 die Rhein-Neckar-Löwen als "Feuerwehrmann" übernommen. Am Ende der Saison 20/21 wechselte er aber dann ins Präsidium des HSV Hamburg.

Schwalb muss direkt ran

In Erlangen erhält der 193-malige deutsche Nationalspieler einen Zweijahres-Vertrag. Bereits am Mittwochabend wird der neue Erlanger Trainer zu seinem ersten Einsatz kommen. Um 19.30 Uhr findet in Bayreuth das DHB-Pokalspiel gegen den VfL Gummersbach statt. Der bisherige HCE-Coach, Johannes Sellin, soll als Teil des Trainerteams weiterhin beim HCE beschäftigt werden.