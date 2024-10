Landsbergerin Fiebich nach WNBA-Triumph: "Keine Worte! Krass!"

"Keine Worte! Krass!" sagt Leonie Fiebich und hält sich die Hände vors Gesicht. Die 24-jährige Landsbergerin ist überwältigt. Mit einem 67:62-Sieg nach Verlängerung hat sie mit ihrem Basketballteam aus New York das WNBA-Finale gegen Minnesota Lynx gewonnen. Sechs Mal schon stand NY Liberty, das Gründungsmitglied der besten Frauen-Basketballliga der Welt, im Finale. Bisher hatte es nie zum Sieg gereicht.

Das Motto war Durchhalten

NY Liberty hatte bei diesem fünften Spiel der Finalserie den längeren Atem. "Das Motto war einfach vom ersten bis zum vierten Viertel durchhalten und irgendwann geben die auf!" verrät Leonie Fiebich. Dass es bis zur Verlängerung dauern würde, damit hatte sie allerdings nicht gerechnet. Auch das Publikum im Barcleys Stadion in Brooklyn kam ins Schwitzen. Immer wieder hatte die Führung während des Spiels gewechselt. Wenige Sekunden vor Spielende riss NY Liberty das Ruder ein letztes Mal an sich.

Basketball-Heldin aus Bayern

Die Oberbayerin spielt erst seit dieser Saison in New York und galt als Hoffnungsträgerin für das Team. Sie sei auf dem Weg zum Nowitzki der WNBA schreiben ihre Fans aus Social Media, mit der Anmerkung, dass Bayern ein Nährboden für Weltklasse Basketballspieler und -spielerinnen sei. "Gratulation an Leonie und Nyara zur Meisterschaft!!! Feiert schön!!!", schrieb die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki bei X.

Gelernt hat Leonie Fiebich das Basketballspielen bei der DJK Landsberg, feierte mit 14 ihr Debüt in der ersten Mannschaft. Vom kleinen beschaulichen Landsberg am Lech in Oberbayern, mit Zwischenstationen in Frankreich und Spanien, hat sie es im Februar 2024 in die Weltmetropole New York geschafft.

Zwei Deutsche im WNBA Finale

Mit Leonie Fiebich aus Landsberg und Nyara Sabally aus Berlin standen gleich zwei deutsche Spielerinnen im WNBA Finale. Auch Nyara Sabally war am New Yorker Sieg maßgeblich beteiligt. Die 24-Jährige sorgte in der 27. Minute für die erste Führung der NY Liberty. "Die ist reingekommen und hat das Spiel verändert und extrem gut gespielt", sagt Leonie Fiebich voller Hochachtung gegenüber ihrer Teamkollegin.

Leonie Fiebich ist die erste Bayerin, die den Meistertitel in der Basketball-Profiliga der Frauen feiern kann.