Leonie Fiebich - eine Basketball-Heldin made in Bavaria

67:62 gewann New York Liberty das fünfte Spiel der Finalserie in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga WNBA gegen Minnesota Lynx. Für New York um die Starspielerinnen Sabrina Ionescu und Breanna Stewart war es der erste Titelgewinn. Mittendrin und spielentscheidend: die Landsbergerin Leonie Fiebich.

Fiebich und Sabally entscheiden die Overtime

In einem umkämpften Match fiel die Entscheidung in der Verlängerung. Fiebich brachte New York per Dreier zur 63:60-Führung. Ihre deutsche Team-Kollegin Nyara Sabally sorgte nach einem Steal für die 65:60-Vorentscheidung, Minnesota lief die Zeit davon.

Vor Fiebich Sabally war erst einer deutschen Spielerin der WNBA-Titelgewinn geglückt: Marlies Askamp (2002). Fiebich ist die erste Bayerin, die den Meistertitel in der Basketball-Profiliga feiern kann. "Gratulation an Leonie und Nyara zur Meisterschaft!!! Feiert schön!!!", schrieb die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki bei X.