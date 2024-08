Großes Abschiedsspiel für DEL-Rekordspieler Patrick Reimer

Bei sommerlichen Temperaturen ist das Eis in der Nürnberger Arena für das von vielen Eishockeyfans lang ersehnte Spiel bereit: Um 14 Uhr am Samstag ist Eröffnungsbully für das Abschiedsspiel für Patrick Reimer in der Nürnberger Arena – und das garantiert große Gefühle.

Zwei Teams aus Düsseldorf und Nürnberg

Bei dem Spiel treffen Reimers Weggefährten und Eishockeyfreunde aus Düsseldorfer Zeiten und Mitspieler der Nürnberg Ice Tigers aufeinander. In seiner 20-jährigen Karriere stand der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nur für die zwei Teams auf dem Eis: Ab der Saison 2003/4 acht Jahre lang für die Düsseldorfer EG. Anschließend bis zum Ende seiner 20-jährigen Karriere in der Saison 2022/23 für die Nürnberg Ice Tigers.

Freunde, Teamkollegen, Weggefährten

Viele von Reimers Team-Kollegen aus zwei Jahrzehnten Eishockey reisen zu dem Anlass extra nach Nürnberg. Im Team Düsseldorf and Friends gibt es ein Wiedersehen mit Frank Hördler, Marcus Nowak, Michael Wolf, Daniel Kreutzer, Uli Hiemer, Sebastian Furchner, Evan Kaufman und Patricks Bruder, Goalie Jochen Reimer, der auch in Nürnberg schon aktiv war.

Für das Team Nürnberg and Friends gehen unter anderem Oliver Mebus, Marcus Weber, Dane Fox, Constantin Braun, Niklas Treutle, Yasin Ehliz und Leo Pföderl aufs Eis.

Ein Fest für Eishockey-Fans

Wie der Verein ankündigt, dauert jedes Drittel exakt 17 Minuten und 16 Sekunden in Anlehnung an Patrick Reimers Rückennummern in Nürnberg und Düsseldorf. Während des Spiels gibt es immer wieder Live-Interviews auf den Spielerbänken. Das Vorprogramm beginnt bereits mit dem Warm-Up beider Teams um 13.20 Uhr, Einlass ist ab 12.30 Uhr. Karten gibt es noch an der Tageskasse.

Rekordhalter und nun U-18-Nationaltrainer

Insgesamt hat Reimer 1.089 DEL-Spiele bestritten. Er wurde unter anderem je drei Mal als Spieler und Stürmer des Jahres (2014, 2016, 2017) und als Spieler mit den meisten DEL-Toren und Assists (394 Tore, 465 Assists, insgesamt 859 Punkte) ausgezeichnet. Als Nationalspieler absolvierte er 105 Länderspiele und gewann mit dem Team 2018 bei den Olympischen Winterspielen die Silbermedaille.

Seit Mai 2024 ist der 41-jährige Nachwuchs-Trainer beim Deutschen Eishockey Bund für die U-18 Nationalmannschaft verantwortlich. Mit der war er erst vom 5. bis zum 10. August beim renommierten Hlinka Gretzky Cup im kanadischen Edmonton. Dort belegte sein Team den 6. Platz.

Im September 23 wurde Reimer schon sehr emotional von den Nürnberg Ice Tigers verabschiedet, sein Trikot hängt unter dem Hallendach, seine Nummer 17 wird in Nürnberg nicht mehr vergeben.

Video: Verabschiedung von Reimer beim Spiel der Nürnberg Ice Tigers gegen Düsseldorf, 22.09.23