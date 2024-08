Rasen-Comeback: Rekordreferee Brych greift wieder zur Pfeife

Im November des vergangenen Jahres hatte Schiedsrichter Felix Brych einen Kreuzbandriss erlitten - und das ausgerechnet in seiner 344. Bundesliga-Partie bei Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart, mit der er den Rekord von Wolfgang Stark einstellte. Das Karriereende sollte die Verletzung allerdings nicht einläuten. Der Münchner arbeitete fast neun Monate an seinem Comeback. Dass er jetzt mit 49 Jahren auf die große Fußball-Bühne zurückkehrt, ist bemerkenswert.

"Meine Vorfreude ist gepaart mit großer Dankbarkeit an Ärzte, Physiotherapeuten und an den DFB. Der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher hat mir gesagt, dass er mir den Platz frei hält – das hat mich sehr gefreut", sagte der Rekord-Schiedsrichter der dpa. "So hatte ich genügend Zeit, mich auszukurieren und mich in die körperliche Verfassung zu bringen, in der man für eine Bundesliga-Saison sein muss."

Generalprobe FC Bayern - SG Wattens Tirol

Zuletzt hatte Brych das Testspiel des FC Bayern München gegen den österreichischen Bundesligisten SG Wattens Tirol geleitet. "Die Generalprobe ist gut gelaufen. Der Körper hat die Belastung ohne Probleme weggesteckt. Ein Spiel ist noch einmal eine andere Belastung als Trainingseinheiten. Ich bin glücklich und zufrieden, wie es gelaufen ist", sagte der Spitzenschiedsrichter. "Nachdem ich den Leistungstest bestanden und damit eine Voraussetzung für eine weitere Saison geschaffen habe, war es jetzt wichtig, die Belastung durch ein Spiel zu steigern."

Erstes Pflichtspiel nach dem Kreuzbandriss

Nun folgt mit der Erstrundenpartie zwischen dem VfR Aalen und dem FC Schalke 04 am Samstag das erste Pflichtspiel für Brych nach der Verletzung. "Die Vorfreude auf die Saison steigt von Tag zu Tag", sagte der zweimalige Weltschiedsrichter. Schon Anfang des Jahres hatte er erklärt, dass er wieder "nachhaltig" in die Bundesliga zurückkehren wolle. "Eine Saison mit angezogener Handbremse – das kann und möchte ich nicht. Ich gehe die neue Saison an wie die Spielzeiten vor meiner Verletzung", sagte er vor dem Comeback.

Der promovierte Jurist Brych ist seit 1999 DFB-Schiedsrichter, seit 2004 leitet er Bundesliga-Spiele. International ist er nicht mehr im Einsatz. Das 20-jährige Erstliga-Jubiläum und der alleinige Rekord nahen Ende August.