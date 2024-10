Deutschland - Niederlande I 14.10., 21 Uhr I Radioreportage

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kehrt nach 122 Tagen zurück nach München. Letztmals war die Arena in der bayerischen Landeshauptstadt am 12. Juni 2024 der Startschuss für die furiose Heim-EM im Sommer. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden hat die DFB-Elf die Enttäuschung vom Viertelfinal-Aus gegen Spanien verdaut zu haben. Durch den 2:1-Arbeitssieg am Freitag in Bosnien-Herzegowina grüßt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann von der Tabellenspitze der Gruppe 3.

Niederlande gegen Deutschland ohne van Dijk

Mit der Niederlande kommt der wohl stärkste Gegner nach München - und damit auch die feierwütigen Fans, die bei der Europameisterschaft den Olympiapark in Oranje getaucht hatten. Am Freitag mussten sich die Niederländer mit einem 1:1 gegen Ungarn begnügen, Abwehrboss Virgil van Dijk sah zudem die Gelb-Rote Karte und fehlt gegen Deutschland. Bei einem deutschen Sieg und einem Unentschieden im Parallelspiel zwischen Ungarn und Bosnien, ist der Nagelsmann-Elf die K.o.-Phase (ab März 2025) nicht mehr zu nehmen.

Auch die deutsche Mannschaft hat mit insgesamt sieben Ausfällen zu kämpfen, am Freitag kamen mit Aleksandr Pavlovic und Chris Führich zwei weitere Verletzte hinzu. Bei Pavlovic, der im Training einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte, besteht laut Nagelsmann jedoch eine Resthoffnung, dass er bis zum Anpfiff fit wird. Sollte dies der Fall sein, darf das FC-Bayern-Eigengewächs in der heimischen Arena sogar von Beginn an ran.