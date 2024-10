Nations League: Leweling schießt Deutschland ins Viertelfinale

Die deutsche Nationalmannschaft war den Niederlanden über 90 Minuten hinweg überlegen und schaffte mit einem Sieg gegen die Niederlande den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. In einer qualitativ durchwachsenen Partie glänzte Nachrücker Jamie Leweling nicht nur wegen seines Treffers zum 1:0 (0:0)-Endstand.

Es dauerte etwa 100 Sekunden, da war der Ball das erste Mal im Tor, doch nach langer Videoüberprüfung wurde das Tor von Debütant Jamie Leweling aberkannt. Vorlagengeber Serge Gnabry stand während der chaotischen Entstehung im Abseits.

Acht Chancen in der ersten Halbzeit

Je weiter die erste Halbzeit fortschritt, desto schmeichelhafter wurde das 0:0 für die Niederlande. Deutschland gab den Ton an, schoss achtmal aufs Tor. So auch in der 11. Minute, als Tim Kleindienst zum frei stehenden Maximilian Mittelstädt passte, dessen Abschluss von Bart Verbruggen abgewehrt werden konnte.

Leweling probierte es in der 28. Minute aus knapp elf Metern nochmal, doch Stefan de Vrij konnte im Torraum abblocken. Das Team von Ronald Koeman trat offensiv nicht nennenswert in Erscheinung und wirkte in der ersten Hälfte einfallslos.

Der dritte Versuch ist im Tor

Florian Wirtz musste nach der Pause angeschlagen in der Kabine bleiben, Robert Andrich kam für den 21-Jährigen. Zunächst schien Wirtz Kreativität zu fehlen, doch in der 63. Minute gelang Jamie Leweling bei seinem dritten Versuch das Tor bei seinem Länderspieldebüt. Eine Ecke von Joshua Kimmich bekamen die Niederländer nicht geklärt, und Leweling versenkte den Ball aus etwa elf Metern unhaltbar im rechten Torwinkel.

Nachdem die Gäste das Spiel in der ersten Hälfte um sich herum passieren ließen, schalteten sich die Niederländer zu Beginn der zweiten Halbzeit aktiver ins Spiel. In der 77. Minute landete ein Distanzschuss von Xavi Simons an der Latte.

Maximilian Mittelstädt verpasste es in der 84. Minute, die Führung zu erhöhen, die Vorlage kam vom Torschützen Leweling. In der 90. Minute musste Oliver Baumann das erste Mal abwehren und boxte einen Weitschuss von Donyell Malen aus dem Torraum.