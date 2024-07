"Nicht überpacen": Nürnberg bleibt nach Testspielsieg ruhig

Natürlich ist die Aussagekraft eines Testspiels in der Sommervorbereitung maximal begrenzt. In der Vergangenheit trotzte der 1. FC Nürnberg auch Paris Saint-Germain ein Unentschieden ab und hielt in der Saison mit Ach und Krach in der Relegation die Klasse. Doch dieser 3:0-Erfolg der jungen Mannschaft vom Miroslav Klose gegen Juventus Turin macht zumindest Mut für die Zweitligasaison.

Perfektionist Klose will Spieler "wieder runterholen"

"Dass das fürs Selbstvertrauen schon sehr gut ist", wusste auch Club-Trainer Miroslav Klose, doch zu ausgiebige Feierlichkeiten wollte er dann doch nicht sehen, denn "in der Liga fängt es ja bei Null an und wir müssen uns das alles, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben, erstmal erarbeiten".

Er werde seine Spieler "alle wieder runterholen", kündigte er im BR24Sport-Interview an: "Da bin ich Perfektionist." Torschütze Dustin Forkel war nach Schlusspfiff gelöst: "Ist natürlich krass, gegen so eine Mannschaft zu spielen und auch noch zu gewinnen."

Juventus Turin nur mit einer C-Elf

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der italienische Rekordmeister, der sein erstes Testspiel in der Vorbereitung bestritt, war nur mit einer C-Elf angetreten. Die meisten Stars waren gar nicht mit nach Deutschland gereist. In der Startelf am Freitag waren lediglich Europameister Manuel Locatelli und Neuzugang Kephrem Thuram etwas bekannter.

Doch auch gegen diese Mannschaft wusste der Club zu überzeugen. Auch Miroslav Klose musste erkennen, dass dieser Nürnberger Auftritt Mut macht für den Ligaauftakt am kommenden Samstag in Karlsruhe.

Knoche und Soares ordnen die Defensive

Der Club stand defensiv deutlich kompakter also noch in der Vorsaison, was er auch seinen Neuzugängen Robin Knoche und Danilo Soares zu verdanken hatte. Die beiden bundesligaerfahrenen Defensivspezialisten gaben den über 30.000 Zuschauern im Max-Morlock Stadion Hoffnung, dass in der kommenden Saison nicht direkt Zittern angesagt ist, sobald sich der Gegner dem Strafraum nähert.

Knoches Arbeitstag war aus Belastungsgründen nach einer guten halben Stunde bereits beendet. In Karlsruhe dürfte er wie schon gegen die Italiener aber an der Seite von Finn Jeltsch verteidigen.

Neuzugänge Pick und Jander überzeugen

Und auch offensiv präsentierten sich die Franken deutlich formverbessert. Lukas Schleimer als einzige Spitze beschäftigte die Juve-Abwehr immer wieder, zeigte aber auch, dass dem Club ein echter Stürmer guttut. Den haben die Nürnberger bereits verpflichtet. Jannik Serra wechselt auf Leihbasis aus Dänemark zum 1. FCN. Ansonsten überzeugte Neuzugang Florian Pick auf dem linken Flügel.

Und auch ein weiterer Neuzugang zeigte direkt, dass er eine Verstärkung für den Club sein kann. Der junge Caspar Jander pflügte auf der Achterposition durchs Mittelfeld und erzielte sogar das 1:0. Nach einem Fehler in der Hintermannschaft der Gäste schnappte sich der 21-Jährige den Ball und schob ihn an Michele di Gregorio vorbei ins Tor. "Es hat einfach unfassbar Spaß gemacht gegen so einen Gegner", sagte er anschließend am BR24Sport-Mikro.

Youngster Forkel feiert Treffer mit Klose-Salto

In der zweiten Halbzeit tauschte Juve einmal komplett durch, bekannter wurden die Namen dennoch nicht. Bei der Heimmannschaft begannen die Wechselspiele erst nach einer Stunde. So bekam auch noch der ein oder andere Youngster die Chance, sich zu zeigen. Dustin Forkel, eigentlich in der U23 aktiv, traf per sehenswerter Direktabnahme zum 2:0 und feierte anschließend - wie sein Trainer zu aktiven Zeiten - per Salto.

Eine Hommage an Trainer Klose war dieser Jubel aber nicht, wie er hinterher erklärte. "Den Salto habe ich schon in der Jugend gemacht und werde ihn auch bei den Profis machen." Für Forkel war es der sechste Treffer in der Vorbereitung.

Und noch ein weiteres Talent durfte sich noch in die Torschützenliste eintragen. Tim Janisch erhöhte sogar noch auf 3:0. Caspar Jander, der zu diesem Zeitpunkt schon ausgewechselt war, befand: "Ich glaube schon, dass es ein bisschen Euphorie entfacht und wir uns auf den Saisonstart freuen können."

Aufbruchstimmung dank Klose

Auch Routinier Enrico Valentini, für den das Spiel als bekennender Juve-Fan ein ganz besonderes war, hat in den letzten Wochen eine Veränderung beim neunfachen Deutschen Meister erkannt. "Man merkt schon, dass eine Aufbruchstimmung herrscht, auch dank des Trainers. Das beste ist es, die jetzt mitzunehmen", forderte der 35-Jährige, warnte aber - wie sein Trainer: "Wir müssen darauf schauen, dass wir nicht überpacen und auf dem Boden bleiben." Am Ende zählt für den gebürtigen Nürnberger nur der Ligastart am Samstag. "Alles andere ist Schall und Rauch."