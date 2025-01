Erste Niederlage 2025: FC Augsburg unterliegt Stuttgart

Der FC Augsburg ist mit einer Niederlage ins Bundesliga-Jahr 2025 gestartet. Beim zuletzt heimstarken Team von Jess Thorup war gegen die Gäste aus Stuttgart nur eine ordentliche Leistung zu sehen. Insgesamt war es zu wenig, um die dritte Niederlage in Folge zu verhindern und die Punkte einzufahren. Stuttgart rückte durch den Dreier von Platz zehn auf sieben vor. Der FCA liegt mit 16 Punkten auf Rang 13 und droht zunehmend in den Abstiegskampf zu geraten.

Wenig Strafraumszenen zu sehen

Der VfB nahm die Partie schnell in die Hand und setzte die Gastgeber unter Druck. Die größte Chance konnte der Ex-Augsburger Ermedin Demirović in der 21. Minute dann allerdings nicht nutzen. Da die FCA-Abwehr nicht auf Zack war, hätte der Stürmer frei aus fünf Metern einnicken können, doch das Leder ging hauchzart links am Kasten vorbei. Keeper Finn Dahmen wäre da nicht mehr herangekommen.

Danach arbeiteten sich die Gastgeber ins Spiel und es lief ausgeglichener. In der 41. Minute gab es immerhin die erste gute Chance für den FCA! Jeffrey Gouweleeuw kam über rechts in den Strafraum und konnte aus spitzem Winkel abschließen. Alexander Nübel hatte zwar aufgepasst, konnte den strammen Versuch aber nur nach vorne abwehren. So kam Robert Gumny (41.) aus sieben Metern halbrechter Position zum Schuss, setzte diesen jedoch direkt auf den Keeper, der somit sicher zupacken konnte. Besser platziert hätte es im Stuttgarter Kasten geklingelt. So ging es nach einer zerfahrenen ersten Hälfte mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Hoeneß wechselt den Torschützen ein

Die zweite Hälfte war geprägt von Zweikämpfen und wenig Spielfluss. Ein Abschluss von Kristijan Jakic (56') ging direkt auf Nübel. Jeff Chabot (61') köpfte das Spielgerät im Gegenzug über den Kasten. Und dann klingelte es überraschend im Augsburger Tor. Stiller hatte den kurz zuvor für Demirovic eingewechselten Deniz Undav mit einem schönen Lupfer am Fünfmeterraum bedient. Der Angreifer scheiterte zwar zunächst am herauseilenden Dahmen, bekam jedoch den Abpraller vor die Füße und konnte das Spielgerät aus drei Metern ohne Probleme ins leere Tor einschieben. Kurz mussten die Gäste bangen, der Treffer wurde auf Abseits geprüft. Eine vermeintliche Abseitsposition erkannte der Video-Referee zur Erleichterung der Stuttgarter jedoch nicht.

Augsburg-Coach Thorup versuchte mit zahlreichen Wechseln seinem Team für die Schlussphase neues Leben einzuhauchen. Die Fuggerstädter zeigten sich bemüht den Ausgleichstreffer zu machen, doch Chancen waren Mangelware. Deshalb blieb es zum Start ins neue Jahr bei einer enttäuschenden Niederlage für die bayerischen Schwaben.