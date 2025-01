FC Bayern gewinnt Topspiel in Gladbach dank Kane-Elfmeter

Trotz großer Dominanz entschied am Ende ein Foulelfmeter das erste Bundesliga-Duell des FC Bayern in 2025. Harry Kane hatte das Leder in der 68. Minute per Strafstoß souverän zur 1:0 Führung in die Gladbacher Maschen geschickt. Die drei Punkte am Ende glanzlos, aber verdient für den Rekordmeister.

Neuer zurück im Bayern-Tor

Manuel Neuer war nach überstandenen Rippenbeschwerden pünktlich wieder zwischen die Pfosten zurückgekehrt. Dribbelkünstler Musiala fehlte dagegen grippebedingt gegen den Tabellenachten.

In der vergangenen Saison waren beide Partien an die Münchner gegangen, die mit einer beeindruckenden Saison-Bilanz im Gepäck angereist waren. Elf Saisonsiege, eine Niederlage, 47 Tore und nur 13 Gegentreffer und mit 25:9 Toren zudem die beste Auswärtsmannschaft. Die Borussia hielt als viertbeste Heimmannschaft dagegen. Mit 20 Gegentoren stellt sie die drittbeste Defensive der Liga. Sie hielt zunächst auch gegen den Rekordmeister, der sich zwar früh in der Hälfte des Gegners festsetzen konnte, doch die entscheidende Lücke war nicht so leicht zu reißen.

Nicolas schnappt sich Müllers Großchance

Trotz drückender Überlegenheit war Geduld gefragt: Die Abschlüsse von Eric Dier, Michael Olise, Thomas Müller verpassten ihr Ziel. Auch Leon Goretzka (19') jagte die bislang beste Chance am Kasten vorbei. Die Gastgeber waren dagegen von solchen Torszenen weit entfernt. Und so war es nicht verwunderlich, dass auch die zweite Großchance an die Münchner ging. Musiala-Ersatz Müller (23') musste nach einem Kimmich-Pass fünf Meter vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten, scheiterte aber an Keeper Moritz Nicolas. Viel Aufregung brachte dann die Entscheidung um einen Handelfmeter. Kimmich (36') hatte ein Handspiel von Rocco Reitz reklamiert. Doch Schiedsrichter Bastian Dankert und seine VAR-Kollegen entschieden sich korrekt gegen einen Strafstoß. Trotz drückender Überlegenheit des FC Bayern - 6:0 Torschüsse, fast 80 Prozent Ballbesitz - stand es zur Pause 0:0.

Kleindienst verpasst Überraschung

Kurz nach Wiederanpfiff wurden die Gladbacher aus dem Nichts gefährlich. Nach einer Flanke von Reitz kam Kleindienst im dichten Schneeregen frei zum Kopfball, schickte das Spielgerät aber aus kürzester Distanz über die Querlatte. Durch das offensivere Agieren der Fohlen öffneten sich den Münchnern auch Räume. Einen Angriff konnte Geburtstagskind Leroy Sané (52') mit einem strammen Schuss abschließen, doch Gladbachs Keeper war nicht zu überwinden.

Kane macht das 1:0 per Strafstoß

Erst ein Strafstoß brachte den ersten Torerfolg. Halbrechts im Torraum war das Leder Olise vor die Füße gefallen. Lukas Ullrich war zu spät dran und traf den Gegenspieler. Dankert entschied auf Elfmeter, den der bis dahin wenig auffällige Star-Stürmer Harry Kane sicher zur 1:0-Führung verwandelte. Sein erster Torschuss in dieser Partie brachte Kane den 15. Bundesliga-Saisontreffer ein. Kurz darauf lag das 2:0 in der Luft, doch Sané (71') traf aus 16 Metern nicht in den verwaisten Kasten.

In einer hitzigen Schlussphase lenkte Nicolas einen Schuss von Goretzka (84') mit einer starken Parade über die Querlatte. Kurz zuvor hatte Elvedi noch einen Kopfball über den Kasten von Neuer gesetzt. Zum Abschluss glänzte noch einmal der Gladbach-Keeper. An seiner Parade scheiterte in der Nachspielzeit Bayerns Serge Gnabry mit seinem Rechtsschuss.