Fragezeichen bei Sané: Vertragsverlängerung trotz Chancentod?

Nach seiner Auswechslung beim Gastspiel von Bayern München bei Borussia Mönchengladbach verschwand Leory Sané direkt in der Kabine. Bezeichnend für diese Saison, denn die Leistung des so talentierten Stürmers war mal wieder enttäuschend. In der 52. Minute verpasste Sané die Führung und in der 71. Minute schoss der 29-Jährige über das vom Gladbach-Torwart Moritz Nicolas verwaiste Tor. Hinzu kamen ungenaue Pässe und verlorene Eins-gegen-Eins-Situationen. Dabei geht es aktuell für Sané um seine Zukunft und die Vergangenheit zeigt, was für Sané alles möglich ist.

Unterschiedliche Vorstellungen beim Gehalt

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern München läuft im Sommer aus, allerdings laufen die Verhandlungen laut Bild-Informationen nicht allzu gut. Der Streitpunkt soll die Gehaltsvorstellung sein: Der Rekordmeister biete 15 Millionen Euro, Sané und seine Berater würden aber 20 Millionen Euro fordern und so verdichten sich die Anzeichen für einen Wechsel.

Unter anderem sollen Sanés Ex-Klub Manchester City, der FC Barcelona mit Hansi Flick, der FC Liverpool, Manchester United und der FC Arsenal Interesse am Flügelstürmer bekundet haben. Sein Trainer Vincent Kompany beschäftigt sich derweil nicht mit solchen Themen: "Ich habe mit ihm gespielt, deshalb kenne ich ihn auch als Mitspieler. Der Leroy, den ich jetzt sehe, ist der gleiche wie damals. Er spielt Fußball, weil er etwas erreichen möchte, alles andere ist aktuell kein Thema. Das gehört zu den Beratern."

Formtief, Verletzung, Trainingsrückstand

Fußball spielt Leory Sané aktuell bemüht, aber nicht erfolgreich. Gegen Gladbach hatte sein Gegenpart auf dem rechten Flügel, Michael Olise, doppelt so häufig den Ball und während Sané mit dem Ball in der gegnerischen Abwehr hängen blieb, fand Olise immer wieder Lücken in der Gladbacher Defensive.

Den Saisonbeginn hatte Sané mit Trainingsrückstand verpasst, doch im Formtief befand sich der Flügelstürmer bereits in der vergangenen Spielzeit. Damals begann Sané vielversprechend, schoss bis zum neunten Spieltag acht Saisontore und galt zusammen mit Harry Kane als das neue Münchner Traum-Duo.

Zurück zu Schnelligkeit und Effizienz?

Doch dann fiel Sanés Leistung ab. Seine rote Karte, als er im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich einen Gegenspieler per Schlag niederstreckte, war vielleicht der Karrieretiefpunkt des 29-Jährigen. Später fiel Sané mit einer Schambeinentzündung aus und auch wenn diese mittlerweile auskuriert ist, der Knoten zu Topleistungen will einfach nicht platzen. Leroy Sané stand einmal für Schnelligkeit und Effizienz. Ob er weiter in München oder doch im Ausland die Chance bekommt, seine Fähigkeiten wieder aufblühen zu lassen, wird sich bald zeigen.