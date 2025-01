Kloses Joker Drexler erlöst den 1. FC Nürnberg

Mit 1:0 besiegte der 1. FC Nürnberg am 20. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den direkten Tabellennachbarn Darmstadt 98. Mann des Tages war Tim Draxler, der das einzige Tor des Spiels schoss. Durch den Sieg kommt der Club kommt zumindest vorerst auf vier Punkte an den Relegationsplatz ran.

Phasenweise langweiliger Fußball - Club im Glück

Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit Fußball-Magerkost. Zwar klingelte es schon in der 9. Minute im Nürnberg Tor, doch der Treffer wurde nach Einsatz des VAR wegen Abseits nicht gegeben. Von den Hausherren war am Anfang der Partie wenig zu sehen, brauchte 20 Minuten um ins Spiel zu kommen. Nürnbergs Rafael Lubach verpasste in der 27. Minute aus 16 Metern knapp das Tor. Kurz vor der Pause hatte der Club wieder Glück. Darmstadts Angreifer Fraser Hornby machte Druck auf Robin Knoche und wurde vom FCN-Kapitän angeschossen. Der Ball trudelte knapp am Tor vorbei - in der Pause konnte das Team von Miroslav Klose dann erst mal durchschnaufen.

Kurz vor Schluss drehen die Klubs auf

Der Auftritt beider Teams war aber viel zu harmlos. Die Partie blieb ereignisarm, auf beiden Seiten fehlte es an Tempo. Erst in der Schlussphase präsentierten sich die Mannschaften dynamischer, doch zeigten sie sich im Abschluss unglücklich. In der 52. Minute vergab Mahir Emreli das 1:0 für die Nürnberger, Sergio Lopez verpasste in der 74. die Gäste-Führung. Erst in der 85. Minute gelang Tim Drexler mit einem Abstauber das erlösende Tor. Trainer Klose zeigte dabei auch ein glückliches Händchen: Drexler kam erst in der 76. Minute für Jeltsch ins Spiel. Der 19-Jährige war im Januar von Bundesligist Hoffenheim ausgeliehen worden.