Schalke gnadenlos: Keine Geschenke für die Nürnberger Freunde

Weil der 1. FC Nürnberg die Anfangsphase verschläft, verliert das Team von Trainer Miroslav Klose auf Schalke am Ende mit 1:3 (1:3) und erleidet einen Rückschlag in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Spiel der befreundeten Fanlager agiert der Club unglücklich und verliert am Ende verdient gegen effiziente Schalker.

Castrops Traumvorlage bringt schläfrigen FCN zurück ins Spiel

Miroslav Klose nahm im Vergleich zum Heimsieg gegen Karlsruhe nur eine Änderung in seiner Startelf vor. Florian Flick, der gegen den KSC in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt hatte, rückte für den gelbgesperrten Mahir Emreli in die Anfangsformation. Der Club verschlief den Start komplett und lag bereits nach sieben Minuten zurück. Kenan Karaman drückte eine Freistoßflanke über die Linie.

Doch auch der Rückstand weckte den Club nicht auf. Acht Minuten später erhöhte Moussa Sylla auf 2:0 aus Sicht der Hausherren (15.). Zuvor hatten Oliver Villadsen und Ondrej Karafiat zu sorglos verteidigt. Erst danach nahm der FCN aktiv am Spiel teil und schlug prompt zurück. Jens Castrops Schuss im Strafraum wurde zunächst geblockt. Im Sitzen brachte er die Kugel aber wieder per Rückzieher in die Mite, wo Stefanos Tzimas den Ball mit dem Kopf über die Linie drückte (17.). Für den 19-jährigen Griechen, hinter dem aktuell halb Europa her ist, war es das dritte Tor in den letzten drei Spielen und das zehnte insgesamt.

Das Spiel war danach offen. Schalke traf zunächst durch Paul Seguins Versuch von der Strafraumkante den Pfosten (21.). Julian Justvan scheiterte ebenfalls aus der Distanz an Schalkes Justin Heekeren, die anschließende Ecke köpfte Finn Jeltsch über den Querbalken (43.). Kurz darauf schockte Schalke Nürnberg erneut. Sylla schnürte den Doppelpack und traf per Kopf aus kurzer Distanz zum 3:1-Halbzeitstand (45.).

Nürnberg kann auf Schalke nicht gewinnen

Durchgang zwei konnte nicht an die ersten 45 Minuten anknüpfen. Schalke verwaltete das Ergebnis. Die Gäste aus Nürnberg probierten es, wurden aber nicht wirklich gefährlich. Eine Mischung aus Schuss und Flanke des eingewechselten Berkay Yilmaz lenkte Heekeren nach einer Stunde um den Pfosten (64.). Der Club war bemüht, agierte aber glück- und einfallslos. Kurz vor Schluss erzielte Anton-Leander Donkor noch das 4:1, das wegen Abseits aber nicht zählte (90.).

Der eingewechselte Lukas Schleimer prüfte noch einmal den Schalker Schlussmann in der Nachspielzeit (90.+3). Am Ende stand die 1:3-Niederlage und die Erkenntnis, dass der Club auf Schalke nicht gewinnen kann. Der letzte Nürnberger Sieg bei den Königsblauen datiert vom September 1993. Die schwarze Serie geht vorerst weiter.