Flicks Traumtor beschert 1. FC Nürnberg Last-Minute-Sieg

Der 1. FC Nürnberg ist erfolgreich ins Fußballjahr 2025 gestartet. Das Team von Trainer Miroslav Klose gewann spät mit 2:1 (1:1) gegen den Karlsruher SC. Stefanos Tzimas (36.), Fabian Schleusener (40.) und in der Nachspielzeit Florian Flick erzielten die Treffer. Durch den Sieg verkürzt der Club den Abstand auf die Aufstiegsränge auf sechs Zähler.

Tzimas eröffnet, Ex-Clubberer Schleusener antwortet

Trainer Klose entschied sich gegen den KSC wieder für zwei Sturmspitzen, brachte dementsprechend Mahir Emreli für Florian Flick in der Anfangsformation. Und diese offensive Aufstellung machte sich auch gleich bemerkbar. Die Hausherren waren von Beginn an das spielbestimmende Team. Nach zehn Minuten war Stefanos Tzimas, den aktuell die halbe englische Premier League verpflichten will, zu überrascht und setzte den Ball über das Tor (11.). Zehn Minuten später zog Julian Justvan wuchtig ab, doch sein Distanzschuss geriet zu zentral (23.).

Gut zehn Minuten später war es wieder Justvan, der es außerhalb des Strafraums probierte, doch KSC-Schlussmann Max Weiß ließ den Ball nach vorne prallen. Dort stand Stefanos Tzimas und drückte die Kugel im zweiten Versuch per Kopf über die Linie und erzielte sein neuntes Saisontor (36). Im Stadion sollen Scouts der AC Mailand und des FC Liverpool gesessen haben. Beiden Vereinen wird großes Interesse am Nürnberger Sturmjuwel nachgesagt.

Doch die Gäste schienen nicht wirklich geschockt und schlugen durch einen alten Bekannten zurück. Der Ex-Clubberer Fabian Schleusener köpfte eine Flanke von der rechten Seite rechts unten ein und ließ Jan Reichert im Club-Tor keine Chance (40.). Ein Treffer, der sich nicht angekündigt hatte und der den Halbzeitstand perfekt machte.

Flicks Traumtor in der Nachspielzeit

Auch in Halbzeit waren die Spielanteile klar verteilt. Der Club kontrollierte Ball und Gegner, ohne große Torgefahr auszustrahlen. So wurde es erst nach einer Stunde gefährlich. Justvan prüfte von der Strafraumkante Karlsruhes Weiß (59.). Wenige Minuten später klärte Tzimas unglücklich gegen Castrop und fälschte den Schuss des Mittelfeldmanns über das Tor ab (66.). In der Folge plätscherte die Partie dahin und lief auf eine Punkteteilung raus. Doch der eingewechselte Florian Flick hatte etwas dagegen. Auf Zuspiel von Castrop traf er in der Nachspielzeit aus 25 Metern traumhaft in den rechten Torwinkel und sicherte den späten Heimsieg (90.+1).