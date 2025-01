Warum ist der FC Bayern derzeit "kein Spitzenteam"?

Nach der 0:3-Pleite seines FC Bayern in Rotterdam hatte sich einiger Frust bei Führungsspieler Joshua Kimmich angestaut: "Wir haben von sieben Spielen drei verloren, wer da denkt, dass wir ein Topteam sind, der kann die Tabelle nicht lesen“, polterte Kimmich in den Katakomben des "De Kuip" in Rotterdam. Auch Sportvorstand Max Eberl widersprach seinem Profi nicht. Doch nicht nur die Münchner haben einen Champions-League-Spieltag zum Vergessen hinter sich. In Dortmund musste nach der 1:2-Niederlage in Bologna sogar Trainer Nuri Sahin gehen.

Bayern und Dortmund müssen wohl in die Play-offs

Dabei zählten FCB und BVB im letzten Jahr zu den vier besten Teams in Europa. Der FC Bayern scheiterte erst im Halbfinale der Königsklasse an Real Madrid. Die Dortmunder kämpften sich sogar bis ins Endspiel, unterlagen dort aber ebenfalls den Königlichen. In dieser Saison hängen beide international deutlich hinter den Erwartungen hinterher und drohen mit Platz 14 (BVB) und Platz 15 (FCB) sogar die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu verpassen.

Die Frage der Woche: Platz 14 und 15 - Warum sind die Bayern und der BVB weit weg von der europäischen Spitze?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 25. Januar 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.