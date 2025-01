FCB-Star Davies fällt aus: Kompanys Befürchtung bestätigt

Bei der 0:3 Niederlagen von Bayern München bei Feyenoord Rotterdam musste Alphonso Davies kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Nach Abpfiff befürchtete Trainer Vincent Kompany: "Es könnte sein, dass es ein Muskelfaserriss ist, aber ich habe noch nicht mit der medizinischen Abteilung gesprochen und kann zur Verletzung von ihm nichts sagen."

Einen Tag später bestätigte die medizinische Abteilung des FC Bayern offiziell die Vermutung. Davies erlitt einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel. Das ergab eine Untersuchung. Der 24-Jährige wird dem deutschen Rekordmeister vorerst fehlen, eine genauere Information gab es nicht vom Verein.

Davies zu ersetzen ist schwer

Die Dauer der Ausfallzeit hängt maßgeblich von der Schwere des Muskelfaserrisses ab. In der Regel beträgt sie bei einer solchen Verletzung zwei bis drei Wochen. Daher dürfte Davies vermutlich Anfang Februar wieder eine Option für Vincent Kompany sein.

Der Kanadier ist auf der linken Abwehrseite fest gesetzt und hat sich in dieser Saison erneut zu einem Leistungsträger in München entwickelt. Viele Alternativen hat Kompany nicht. Raphael Guerreiro wird vermutlich vorerst die Position hinten links in der Viererkette übernehmen. Der Portugiese hatte nach seiner Einwechslung gegen Rotterdam keinen guten Tag und war an zwei Gegentoren direkt beteiligt.

Zudem haben die Bayern mit Adam Aznou nur noch einen weiteren Linksverteidiger im Kader. Der junge Marokkaner kommt in der laufenden Saison bisher aber nur auf zwei Kurzeinsätze.