Fight um den Rallye-WM-Titel - Höhepunkt in Passau

Bei der zweiten Central European Rallye durch Tschechien, Österreich und Deutschland könnte sich Thierry Neuville zum ersten Mal die Gesamtwertung der Rallye-Weltmeisterschaft WRC sichern. Im niederbayerischen Passau würde Neuville im Rahmen einer großen Zeremonie dann zum Weltmeister gekürt werden.

"Wenn es gut läuft, haben wir am Sonntagnachmittag genug Punkte für den WM-Titel beisammen", sagte der Belgier - der auch Deutsch spricht - im Vorfeld. Die Voraussetzungen für den 36-Jährigen sind gut.

Endgültige Entscheidungen in Deutschland und Österreich

Der Start zur ersten Etappe mit zwei von insgesamt 18 Wertungsprüfungen findet vor dem Präsidentenpalast in Tschechiens Hauptstadt Prag statt, am Freitag geht es dann weiter durch die tschechischen Wälder. Die deutschen und österreichischen Strecken stehen am Wochenende auf dem Programm – hier fallen die endgültigen Entscheidungen, bevor es am Sonntag zur letzten Herausforderung und zur anschließenden Siegerehrung nach Passau geht.

Tänak, Ogier und Evans auch noch mit im Rennen

Vor der vorletzten Rallye des Jahres führt er die Gesamtwertung mit 29 Punkten Vorsprung an, 2023 gewann er die Premiere des Events. Das sei "super cool" gewesen, sagte er. Trotzdem bremst der Hyundai-Pilot die Erwartungen: "Unser erster Fokus wird sein, einen konstanten Lauf zu haben." Mit einer perfekten Rallye könnte er insgesamt 30 Zähler sammeln - WRC-Champion wird er schon, wenn er zwei Punkte mehr als sein erster Verfolger holt.

Von Donnerstag bis Sonntag werden Ott Tänak (178 Punkte, Estland/Hyundai), der siebenmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier (166 Punkte, Frankreich/Toyota) und Elfyn Evans (161, Punkte Großbritannien/Toyota) versuchen, die Vorentscheidung zu verhindern.

Alle haben noch, wenn auch zum Teil nur kleine, Titelchancen. Bislang reichte es für Neuville nie zum Gesamtsieg. 2013 und von 2016 bis 2019 wurde er Vizeweltmeister. Ein punktloser Ausfall von Neuville würde den Titelkampf noch einmal spannend machen.