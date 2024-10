Dank Wanner Traum-Tor: U21 beendet EM-Qualifikation ungeschlagen

Knapp vor dem polnischen Strafraum bekam Paul Wanner den Ball. Umringt von Gegenspieler blieb dem 18-Jährigen nicht viel Zeit und so chipte er den Ball kurz nach oben und hämmerte ihn per Volley in das rechte Kreuzeck. Es sind Szenen wie diese, die erklären, warum sich seit einigen Monaten der österreichische und der deutsche Fußballverband ein Duell um die Zukunft des talentierten Offensiv-Spielers liefern.

Di Salvo über Wanner: "Es macht ihm richtig Spaß"

Österreichs Chefcoach Ralf Rangnick hatte schon mehrfach mit einer Nominierung für die A-Nationalmannschaft gelockt - inklusive Ticket für die EM. Der DFB setzt auf eine vorsichtige Entwicklung und eine schrittweise Heranführung an die A-Nationalmannschaft. Wanner läuft aktuell im Trikot der höchsten DFB-Junioren-Abteilung auf, was durchaus als ein Zeichen gedeutet werden kann, in welche Richtung Wanner derzeit tendiert.

"Es macht ihm richtig Spaß", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nach dem 3:3 gegen Polen am Dienstag, das gleichzeitig bedeutete, dass sein Team sich ungeschlagen für die U21-EM 2025 qualifiziert hatte. Über Wanners Zukunftspläne wollte der Trainer aber in diesem Moment nicht sprechen: "Das hat jetzt überhaupt keine Rolle gespielt. Das Ziel war es, Paul gut zu integrieren." Spielerisch ist das auf jeden Fall gelungen - auch wenn Wanner zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste. Und auch menschlich soll der Hochbegabte sich in der U21 sehr wohlfühlen, wenn man den Worten seines Trainers glaubt.

Wanners Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2027

Wanner steht bis 2027 beim FC Bayern unter Vertrag. Der 18-Jährige, dessen Mutter Österreicherin ist und dessen Vater Deutscher, wechselte als 12-Jähriger an die Säbener Straße. Mit 16 Jahren und 15 Tagen gab er sein Profidebüt für den Rekordmeister und ist somit der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte der Münchner. Aktuell ist er an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, wo er Stammspieler ist und in neun Einsätzen fünf Tore und zwei Vorlagen beigesteuert hat.

U21-EM? ÖFB? Nagelsmann? Wanners Zukunft ist ungewiss

Es ist eine wichtige Saison in der Karriere des Youngsters. So betonte er auch immer wieder, dass er sich mit der Entscheidung über seine Verbandszugehörigkeit noch etwas Zeit geben möchte. "Eigentlich will ich erst mal ein komplettes Jahr Bundesliga spielen, um zu sehen, wo es hingeht, aber vielleicht fällt die Entscheidung auch schneller. Ich habe noch kein endgültiges Gefühl für den richtigen Zeitpunkt", hatte er Mitte September der "Süddeutschen Zeitung" gesagt.

Mit der U21 hat er sich nun für die EM 2025 in der Slowakei qualifiziert. Schon nach dem 2:1-Sieg über Bulgarien in Regensburg war der DFB-Auswahl die Teilnahme am Turnier sicher. Dorthin wird Deutschland als einer der Topfavoriten reisen. Ob Wanner dann im Kader stehen wird, ist alles andere als sicher. Eine Entscheidung für den ÖFB ist ebenso denkbar, wie eine Berufung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann.