Hautnah dran: Was Rallye-Zuschauer in Niederbayern wissen müssen

Eine Rallye live zu verfolgen, ist auch für die Zuschauer eine große Herausforderung. So erstreckt sich die diesjährige Central European Rallye (CER) über fast 1.600 Kilometer zwischen Prag und Passau. Die 18 Wertungsprüfungen führen über 303 Kilometer, die längste davon wird in Tschechien gefahren und misst 26,69 Kilometer.

42 Fanzonen fürs Rallye Live-Erlebnis

Damit Fans möglichst nah ans Renngeschehen kommen können, gleichzeitig aber niemand in Gefahr gerät, haben die Veranstalter insgesamt 42 Fanzonen eingerichtet. Von dort aus haben die Zuschauer eine gute Sicht auf die Strecke. Zum Beispiel kann man aus der Fanzone E auf der fünften und achten Wertungsprüfung im tschechischen Šumavské Hoštice rund einen Kilometer der Strecke überblicken, dabei überqueren die Autos auch einen Sprung.

Start in Prag – Ziel in Passau

Wie im vergangenen Jahr wird die CER in Prag gestartet. Vor der Kulisse des Präsidentenpalastes der tschechischen Hauptstadt überqueren die Autos am Donnerstag (17. Oktober) ab 14 Uhr die Startrampe, ehe die erste Wertungsprüfung im Oval der Prager Pferderennbahn gefahren wird. Danach bewegt sich der Rallyetross weiter nach Klatovy, wo am frühen Abend die zweite Wertungsprüfung gestartet wird. Am Freitag (18.10.) werden in Tschechien in der Region um die Stadt Klatovy und die kleine Ortschaft Šumavské Hoštice bei Prachatice sechs Wertungsprüfungen gefahren, ehe der Rallyetross am Abend im niederbayerischen Karpfham nahe Bad Griesbach im Rottal im Landkreis Passau erwartet wird.

Servicepark in Karpfham für Fans zugänglich

Auf dem Volksfestplatz in Karpfham haben die Rallyeteams ihre mobilen Werkstätten aufgebaut. Und hier zeigen sich auch die finanziellen Unterschiede im Motorsport. Während Privatteams in der Regel die Autos in der Regel unter einem Faltpavillon auf einer Plastikplane abstimmen, bauen die Werksteams von Toyota, Hyundai und Ford große Fahrerlager auf, ähnlich wie in der Formel1. Der Unterschied: Der ganze Servicepark ist für Fans bei freiem Eintritt jederzeit zugänglich. Man kann am Abend beobachten, wie die Mechaniker an den Autos schrauben. In der Regel schreiben die Rallye-Stars dort auch gerne Autogramme.

Freitag und Samstag Rallye-Action in Bayern und Österreich

Vom Servicepark in Karpfham aus startet der Tross der CER am Samstag (19.10.) zu sechs Wertungsprüfungen im Bayerischen Wald und in Oberösterreich. Neben der Prüfung "Granit und Wald", die bei Hauzenberg gestartet wird, sticht die Stage "Beyond Borders" heraus. Sie startet bei Hartmannsreut in der Nähe von Wegscheid und endet in Oberösterreich. Die Veranstalter verweisen auf dieser Wertungsprüfung auf die Fanzone G22, aus man die Rallyeautos bei einem Sprung beobachten kann.

Siegerehrung in Passau

Am Sonntag (20.10.) geht die CER in Passau zu Ende. Dort findet auf dem Rathausvorplatz die offizielle Siegerehrung statt. Fans können dort das Rallyegeschehen auf den abschließenden Wertungsprüfungen auf einer Großbildleinwand verfolgen. Insgesamt müssen die Piloten am Schlusstag noch vier Wertungsprüfungen bestehen.

Apps informieren Rallyefans

Das Geschehen bei der CER lässt sich bequem auch mithilfe verschiedener Apps oder Internetplattformen verfolgen. Lagepläne, Zeitpläne und andere Informationen sind unter anderem auf der Homepage centraleuropean.eu hinterlegt. Die kostenlose App "TW Sportsoft" bietet ebenfalls Starterlisten und Zwischenstände der Rallye. Fans, die das Rallyegeschehen an den Strecken verfolgen wollen, sind dazu aufgerufen, möglichst in Fahrgemeinschaften zu den Fanzonen zu kommen. Dafür lässt sich die App "ADAC Pendlernetz" nutzen.

Straßensperren während der Rallye

Im Zuge der Wertungsprüfungen im Passauer Land am Samstag und Sonntag werden mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt. Es handelt sich in der Regel um Gemeindeverbindungsstraßen in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau. Zuschauer werden ferner dazu aufgerufen, die Stadt Passau zu umfahren und die Donaubrücken in Niederrana oder auf der A3 zu nutzen. Am Sonntag sind in Passau von 6 bis 22 Uhr die Fritz-Schäffer-Promenade und der Römerplatz gesperrt.