FC Bayern - Benfica Lissabon | 6.11., 21.00 Uhr | Radioreportage

In der Bundesliga und im DFB-Pokal überragend, in der Champions League mit Stotterstart: Der FC Bayern München hat nach drei Spielen in der Gruppenphase erst drei Punkte auf dem Konto und ist Tabellen-23. Gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon (Mittwoch, 21.00 Uhr) sind die Münchner unter Zugzwang.