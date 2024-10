FC Bayern besiegt "Bochum-Fluch" und feiert Rückkehrer Musiala

Der FC Bayern glänzt beim 5:0 gegen den VfL Bochum und präsentiert sich ganz anders als bei letzten Auftritten "anne Castroper". Beim letzten Gastspiel verloren die Münchner mit 2:3, 2022 setzte es ein 2:4. Umso gelöster waren alle Beteiligten nach dem Spiel, dass der diesjährige Auftritt im Ruhrstadion ihnen besser gelungen war.

"Wir wissen, wie es letztes Jahr hier war. Es ist nicht einfach, den Sieg zu holen", freute sich Jamal Musiala, der mit einem Treffer und einer Vorlage zum Matchwinner avancierte. Der 21-Jährige stand nach überstandener Hüftverletzung und einem Kurzeinsatz in der Champions League zum ersten Mal wieder in der Startelf des Rekordmeisters.

Kompany über Musiala: "Hat einzigartige Qualitäten"

Auch sein Trainer Vincent Kompany freute sich für Musiala. "Jedes Mal, wenn Jamal auf dem Platz steht, haben wir etwas extra. Er hat einzigartige Qualitäten", lobte der 38-jährige Belgier seinen Schützling, war aber auch mit der gesamten Mannschaft zufrieden. "Heute war das souverän von uns", befand Kompany und ergänzte: "Ich bin happy mit dem Ergebnis."

Tatsächlich präsentierten sich die Münchner ganz anders als beim 1:4 in der Champions League gegen den FC Barcelona am Mittwoch. Zwar standen sie wieder extrem hoch, was in der achten Minute beinahe schiefgegangen wäre, als Kim geradeso den Ball von der Linie kratzen konnte, doch Kompany wollte darauf nach Schlusspfiff nicht eingehen. "Ich sag nix dazu. Letztes Mal haben wir 9:2 (gegen Zagreb) gewonnen und ich musste die Hälfte der PK über die zwei Gegentore sprechen, jetzt gewinnen wir 5:0." Auch Kingsley Coman verteidigte die offensive Spielweise: "Wenn du viel presst, hast du öfter den Ball und musst weniger nach hinten laufen."

Musiala "muss mehr ans Kopfballpendel"

Doch auch der Franzose, der zwischenzeitlich per Schlenzer in den Winkel zum 4:0 traf, musste feststellen: "Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber wir sind dringeblieben und haben alles gegeben." Am Ende brachen die Münchner den Bochumer Widerstand. Der Tabellenletzte fiel vor allem in Halbzeit förmlich auseinander. Noch vor der Halbzeit hatte Musiala zum per Kopf zum 2:0 getroffen. Es war erst sein drittes Kopfballtor in der Bundesliga. Der Seltenheitswert war auch dem Torschützen bewusst. "Kopfballtore finde ich immer cool. Da bin ich nicht so stark. Ich muss mehr ans Kopfballpendel."

Stattdessen glänze Musiala mit atemberaubenden Dribblings. Dem 3:0 durch Kane war ein solches vorangegangen. Musiala stakste in typischer Musiala-Manier durch das Mittelfeld der Bochumer und legte dann quer für Kane, der wuchtig einschoss.

Hinterher freute sich der Mann des Nachmittags auch über die gelungene Reaktion der Mannschaft auf die Schmach in der Champions League. "Keiner von uns will verlieren, das war bitter und hat uns wehgetan. Aber wir schauen nach vorne und wollen immer einen Schritt machen, dass wir in der Rückrunde auf dem besten Level sind." Man wolle jetzt den "Rhythmus und Flow" mitnehmen. Dieser führt die Bayern am Mittwoch im Pokal nach Mainz.