Straubing besiegt Rekord-Kanadier und stürmt ins Finale

Bereits zum zweiten Mal trafen die Straubing Tigers beim diesjährigen Spengler Cup auf das Team Canada, eine Auswahl kanadischer Spieler, die in Europa unter Vertrag stehen. In der Gruppe verloren die Niederbayern mit 3:6. Im Halbfinale gelang den Niederbayern eine kleine Sensation, indem sie den Rekord-Gewinner Canada mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) ausschalteten.

Mit einem 4:2 gegen die tschechische Mannschaft von Dynamo Pardubice hatten sich die Straubing Tigers bei ihrer ersten Teilnahme trotz zwei Niederlagen für das Halbfinale des Traditions-Turniers in Davos qualifiziert.

Auf Augenhöhe mit dem Favoriten

Die Kanadier gingen als klarer Favorit ins Halbfinale - bereits 24-Mal stand die Auswahl im Finale des Spengler Cup. Als Gruppensieger hatte sich Team Canada direkt für das Halbfinale qualifiziert und musste nicht wie die Straubing Tigers ein Viertelfinale spielen.

Trotzdem spielte das DEL-Team auf Augenhöhe. Eine frühe Überzahl nutzte Taylor Leier und brachte die Deutschen in der 4. Minute in Führung. Daniel Carr glich jedoch noch vor der Hälfte des Drittels aus, doch dank Torhüter Zane McIntyre hielten die Tigers das 1:1 bis zur Pause.

Mit etwas Glück ins Finale

Ausgeglichen blieb die Partie auch im zweiten Drittel: Carr traf in der 26. Minute erneut, doch sein Team zog sich zurück, wodurch die Straubing Tigers Platz für sehenswertes Eishockey hatten. In der 32. Spielminute passte Danjo Leonhardt zum Bullykreis, wo Mike Connolly den Puck auf JC Lipon weiterleitete, der vor dem Tor zum 2:2 vergoldete.

Für die Straubing Tigers war auch etwas Glück dabei: Drei Mal traf Team Canada das Aluminium. Für die Überraschung und den 4:2-Endstand sorgten im Schlussdrittel Joshua Samanski (50.) und Tim Fleischer (58.). Das Finale findet an Silvester (12.00 Uhr) statt, für die Straubing Tigers wird es das fünfte Spiel in fünf Tagen sein.

"Große Ehre" für die Straubing Tigers

Beim Spengler Cup dürfen Vereinsmannschaften nur auf Einladung teilnehmen. Deshalb sprachen die Straubing Tigers im Vorfeld von "einer großen Ehre", Deutschland in der Schweiz vertreten zu dürfen.

Das Schweizer Turnier ist für Vereinsmannschaften das wohl älteste Eishockeyturnier der Welt (seit 1923) und wird auf einer Stufe mit dem Eishockey-Turnier bei den Olympischen Spielen gehandelt. In diesem Jahr wird der 96. Spengler Cup in der Schweiz ausgetragen.

Nach dem Spengler Cup geht es für die Straubing Tigers in der DEL weiter: Am Sonntag laden in Wolfsburg ab 16.30 Uhr die Grizzlys zum Match.